Eine süße, kleine Entenfamilie ist auf einer Kreuzung in Rocklin, einer Stadt in Kalifornien, unterwegs und möchte eine Straße überqueren, als ein Mann sich ein Herz fasst, aus dem Auto steigt und die Tiere über die Straße eskortieren will.

Ein 12-Jähriger fotografierte die Szene auf seinem Handy. Doch dann findet die Rettungsaktion ein jähes und tragisches Ende. Eine 17-jährige Autofahrerin fährt den Mann an. Laut Medienberichten stirbt er noch am Unfallort - seine eigenen Kinder sitzen noch in seinem Wagen und müssen die Szenen mitansehen.

Mann will Entenfamilie retten und stirbt dann bei Unfall

Auch der 12-jährige Junge, William, wurde Zeuge des Unfalls. In einem Interview mit KCRA 3 erzählt er, wie er durch die Autoscheibe zuschaute, als der Mann den Babyenten half, den Bordstein hochzukommen.

Seine Mutter machte das Autofenster runter, um sich bei dem Mann für seine Hilfe zu bedanken. Auch er selbst habe ihm zugerufen: Good job (deutsch: Gut gemacht).

Dann sei urplötzlich ein Auto aufgetaucht und habe den Mann erfasst. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

"Er war möglicherweise der netteste Mann"

An der Unfallstelle wurden Blumen und kleine gelbe Badeenten zu Ehren des Mannes niedergelegt. Auch William möchte an den Entenretter erinnern: "Er war möglicherweise der netteste Mann. Das ist nicht fair."

Dem Jungen sei es laut KCRA 3 wichtig, dass die Menschen wissen, was für ein lieber Mann der Verstorbene gewesen sei. William ist außerdem froh darüber, dass seine Schwester, die im Auto hinten saß, nichts von dem Unfall mitbekommen hat, sondern auf die Enten konzentriert war.