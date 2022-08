Italiener litt nach Urlaub in Spanien unter mehreren Symptomen

unter Binnen einer Woche: Positiv auf Corona, Affenpocken und HIV getestet

getestet Erste bestätigte Co-Infektion - Forschende warnen

Schock-Diagnose für einen 36-jährigen Mann: Nur wenige Tage nach seinem fünftägigen Urlaub in Spanien wurde der Italiener positiv auf drei verschiedene Viruserkrankungen getestet. Es handelt sich um die erste nachgewiesene Co-Infektion von Covid-19, Affenpocken und HIV.

Nach Urlaub in Spanien: Mann entwickelt Corona- und Affenpocken-Symptome

Laut dem Fallbericht der Forscher*innen der Universität von Catania befand sich der Mann ab dem 16. Juni 2022 für fünf Tage im Spanienurlaub. Neun Tage später entwickelte er erste Symptome, die vor allem coronatypisch sind: Er litt unter bis zu 39 Grad hohem Fieber, geschwollenen Lymphknoten und Müdigkeit. Zudem bekam er Hals- und Kopfschmerzen. Ein Corona-Test am 02. Juli fiel positiv aus.

Noch am selben Tag entwickelte sich an seinem linken Arm einen Ausschlag. Einen Tag später kamen weitere Anzeichen hinzu, die auf eine Affenpocken-Infektion hindeuten: Es bildeten sich kleine, aber schmerzhafte Bläschen und Rötungen. Diese tauchten am Rumpf, den Beinen, dem Gesäß und im Gesicht des Mannes auf. Da sich die Bläschen immer weiter ausbreiteten und sich zu Pusteln entwickelten, ging der Mann am 05. Juli die Notaufnahme der Universitätsklinik in Catania.

Dort wurde er auf die Station für Infektionskrankheiten gebracht und mehreren Tests unterzogen. Am nächsten Tag fielen die Testergebnisse für Corona, Affenpocken und HIV fielen allesamt positiv aus. Der Corona-Test wies eine Infektion mit dem Omikron-Subtyp BA 5.1 nach. Beim HIV-Test bemerkten die Ärzte eine hohe Viruslast von 234.000 Viruskopien pro Milliliter Blutplasma - was darauf hindeute, dass sich der Mann erst kürzlich damit infiziert habe. Die Forschenden vermuten, dass sich der 36-Jährige im Spanien-Urlaub mit dem HI-Virus infiziert hat.

Pusteln am ganzen Körper: Affenpocken-Test auch nach Krankenhausentlassung noch positiv

Während seines Aufenthalts in der Klinik litt der Mann weiterhin unter Fieber, Schluckbeschwerden und Kopfschmerzen. Die Pusteln überzogen seinen gesamten Körper, selbst die rechte Handfläche und die Analregion blieb nicht verschont. Zudem waren die Leber, die Milz und ein Lymphknoten weiterhin geschwollen.

Die Mediziner*innen behandelten den Patienten mit dem Coronamedikament "Sotrovimab". Nach drei Tagen Krankenhausaufenthalt verkrusteten die Pusteln, die durch die Affenpocken entstanden waren. Bald darauf stellte sich eine Besserung bei den übrigen Symptomen ein, sodass der Patient sechs Tage nach seiner Einweisung aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Da seine Tests weiterhin positiv ausfielen, musste er sich in häusliche Isolation begeben.

Acht Tage nach seiner Entlassung fiel ein weiterer Affenpocken-Test im Krankenhaus erneut positiv aus, obwohl die Pusteln größtenteils ausgeheilt waren.

Erste bestätigte Co-Infektion: Weshalb der Fall medizinisch relevant ist

Aus wissenschaftlicher Sicht ist dieser Fall aus mehreren Gründen interessant: "Der Fall zeigt, wie sich Affenpocken- und Covid-19-Symptome überlagern können", schreiben die Wissenschaftler*innen in ihrem Bericht über den Vorfall. Interessant ist zudem, dass der 36-Jährige bereits im Januar 2022 mit Corona infiziert war - trotz zweifacher Impfung. Bei seiner Einweisung ins Krankenhaus gab der Mann zudem an, sich 2019 mit der Geschlechtskrankheit Syphilis infiziert zu haben - ein HIV-Test im September 2021 blieb jedoch negativ. Darüber hinaus litt er unter einer bipolaren Störung, die medikamentös behandelt wurde.

Der Fall zeige, dass eine Person gleichzeitig mit Corona und Affenpocken infiziert sein kann: "Kliniker*innen sollten sich daher der Möglichkeit einer Co-Infektion von Sars-CoV-2 und den Affenpocken bewusst sein - vor allem bei Patienten, die kürzlich in Affenpocken-Ausbruchsgebiete gereist sind", warnen die Forschenden. Fällt der Affenpocken-Test positiv aus, sollten Betroffene möglichst auch auf sexuell übertragbare Krankheiten getestet werden. "Da dies der erste übermittelte Fall einer Co-Infektion von Affenpocken, Sars-CoV-2 und HIV ist, gibt es noch nicht genug Beweise dafür, dass diese Kombination den Zustand eines Patienten verschlimmert", so die Forschenden weiter.

Wie es dem 36-Jährigen heute geht, wird in dem Bericht nicht übermittelt.