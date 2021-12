Seit dem ersten Oktober 2021 übermitteln Arztpraxen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Krankmeldung) digital an die Krankenkassen. Ab dem neuen Jahr soll die Krankmeldung nicht nur an die Krankenkassen, sondern auch an den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin übermittelt werden.

Das bedeutet: Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin muss die Bescheinigung dann nicht mehr selbst zum Arbeitgebenden bringen, sondern die Übermittlung passiert digital. Diese Änderung ist eine von vielen, die 2022 für Arbeitnehmende ansteht.

Die Krankmeldung wandert also spätestens ab dem 1. Juli 2022 automatisch von den Krankenkassen an den Arbeitgebenden. Die ausgedruckte Bescheinigung ist dann ausschließlich für die eigene Dokumentation.