Der kanadische Comedian Nick Nemeroff ist plötzlich und unerwartet am Montag (27. Juni) im Alter von 32 Jahren verstorben. Seine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Familie und Fans trauern um den Komiker, der seine Leidenschaft lebte.

Seine Familie verfasste am Dienstag (28. Juni) einen bewegenden Beitrag auf Instagram, in dem Nemeroffs Fans von seinem Ableben berichtet wurde. "Nick hat in seinem Leben das getan, was er liebte und so wird man sich an ihn erinnern", schrieben seine Hinterbliebenen. Wenn Nick in einer Comedy-Show auftrat, habe er sich sicher sein gekonnt, diese mit neuen Fans zu verlassen.

"Im Schlaf gestorben": Manager räumt Gerüchte aus dem Weg

Seine Fans teilen die Trauer seiner Familie. Unter dem Instagram-Beitrag bekundeten innerhalb eines Tages Hunderte seiner Fans ihr Beileid und zeigen sich erschüttert. "Er brachte mich zum Lachen, wie niemand sonst", schrieb eine Nutzerin und etliche andere teilten ihre Meinung. Wie unter anderem CBC News berichtete, erklärte Nemeroffs Manager Morgan Flood, dass er "im Schlaf gestorben" sei. Genauere Angaben zu seiner Todesursache wurden nicht öffentlich.

Im Dezember 2021 verstarb bereits der preisgekrönte deutsche Comedian Mirco Nontschew im Alter von 52 Jahren. Anfangs gab es wilde Spekulationen zu seiner Todesursache, doch die konnten schnell aus dem Weg geräumt werden. Posthum war er im Frühjahr 2022 noch einmal im Fernsehn zu sehen, da die vor seinem Tod gedrehte Sendung "LOL - Last One Laughing" bei Prime Video ausgestrahlt wurde.