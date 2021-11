Der von der künftigen Ampel-Koalition geplante Corona-Krisenstab fand bereits an diesem Dienstag (30.11.2021) mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem wohl künftigen Kanzler Olaf Scholz (SPD) statt. Weitere Einschränkungen hinsichtlich der aktuellen Corona-Lage sollen noch diese Woche beschlossen werden.

Auf dem Corona-Gipfel am Dienstag (30. November 2021) wurden jedoch nicht wie erwartet konkrete Beschlüsse festgelegt, sondern es wurde lediglich zwischen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder sowie Noch-Kanzlerin Merkel und dem designierten neuen Kanzler Olaf Scholz über denkbare Einschränkungen beraten. Eine "richtige Ministerpräsidentenkonferenz" soll es am Donnerstag (2. Dezember 2021) ab 11 Uhr geben, so Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach den Beratungen.

Update vom 30.11.2021, 16.30 Uhr: Söder äußert sich nach dem Corona-Gipfel

Bund und Länder planen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie härtere Maßnahmen wie zusätzliche Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Details sollen bis Donnerstag (2. Dezember 2021) ausgearbeitet werden, um dann zu gemeinsamen Beschlüssen zu kommen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag (30. November 2021) mitteilte.

Unterdessen verkündete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der auch Teil des Bund-Länder-Gipfels war, in einer eigenen Pressekonferenz, dass es eine national einheitliche Strategie geben müsse. Söder bekräftigt, dass die Beratungen auf der Ministerpräsidentenkonferenz konstruktiv verlaufen sind - konkrete Beschlüsse gab es allerdings am heutigen Dienstag nicht. Man sei jedoch beim Thema allgemeine Impfpflicht vorangekommen. Neben den Impfzentren und niedergelassenen Ärzten sollen künftig auch Zahnärzte und Apotheken impfen dürfen. Scholz habe laut Söder außerdem zugesagt, dass die alten Regelungen im Infektionsschutzgesetz über den 15. Dezember 2021 hinaus angewendet werden könnten.

Bereits am Donnerstag (2. Dezember 2021) soll es eine weitere Ministerpräsidentenkonferenz geben, bei der konkrete Beschlüsse gefasst werden sollen. Offenbar konnte man sich am Dienstag nicht final einigen, welche neuen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus umgesetzt werden sollen - einige Fragen blieben wohl noch offen, über die in zwei Tagen erneut gesprochen werden soll.

Söder verkündete jedoch bereits, dass die Profi-Ligen im Sport bis Jahresende ohne Zuschauer auskommen sollen. Bayern werde hier zur Not auch einen Sonderweg gehen, so der Ministerpräsident. "Wenn die Weihnachtsmärkte zu sind, soll es auch keine vollen Stadien geben", so Söder. "Wir wollen folgendes vorschlagen: Bis Jahresende sollte man ohne Zuschauer auf jeden Fall bei den Profi-Ligen auskommen", sagte Söder. "Wir versuchen, das nochmal deutschlandweit umzusetzen, wir würden aber in Bayern da an der Stelle auch einen Alleingang machen." Dann könne man schauen, wie sich die Inzidenzzahlen entwickeln würden.

Eine harte Einschränkung für Ungeimpfte dürfte die 2G-Regel für den Handel sein. Der designierte neue Kanzler Olaf Scholz befürwortete laut Söder den Vorstoß, für alle Geschäfte, die nicht den täglichen Bedarf decken, wie Lebensmittelgeschäfte oder Drogerien, die 2G-Regel einzuführen. Am Donnerstag soll neben der 2G-Regel für den Einzelhandel und die Außengastronomie auch über Einschränkungen bei Großveranstaltungen beraten werden. "Was dazukommen wird - was für Bayern dann ein Plus wäre - das sind weitere Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich und 2G im Handel", sagte der CSU-Chef. "Das ist der Wunsch der Mehrheit der Länder." 2G bedeutet, dass nur Geimpfte und/oder Genesene Zutritt zu haben, ausgenommen ist der tägliche Bedarf.

Darüber hinaus sollen Ungeimpfte in Bayern auch an der frischen Luft in der Gastronomie nichts mehr bestellen dürfen. "Wir werden von bayerischer Seite aus noch nachjustieren, um bestimmte Bereiche der Außengastro ebenso auf 2G umzustellen, wie das im Innengastro-Bereich der Fall ist", sagte Söder am Dienstagnachmittag. Es soll demnach keine Ausweichbewegungen und Ersatzmöglichkeiten zu Weihnachtsmärkten geben, wie Söder formulierte.

Zusätzlich zu einer Impfpflicht für bestimmte Einrichtungen rückt auch eine allgemeine Impfpflicht näher. Es solle "eine zeitnahe Entscheidung" darüber vorbereitet werden, hieß es nach der Bund-Länder-Schaltkonferenz. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sprach sich der voraussichtliche neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für eine entsprechende Abstimmung im Parlament ohne die sonst übliche Fraktionsdisziplin aus. Eine Abstimmung ohne Fraktionszwang kommt bei ethisch heiklen Fragen in Betracht.

Update vom 30.11.2021, 15.30 Uhr: Olaf Scholz befürwortet Impfpflicht

Der voraussichtliche neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in einer Bund-Länder-Schalte am Dienstag (30. November 2021) Sympathien für eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona gezeigt. Die Abstimmung darüber im Bundestag solle ohne Fraktionszwang stattfinden, sagte Scholz in der Runde, wie die Deutsche Presse-Agentur übereinstimmend aus mehreren Quellen erfuhr.

Es sei wichtig, "dass wir eine allgemeine Impfpflicht etablieren", sagte er laut "Spiegel" und forderte eine "fraktionsübergreifende Initiative aus dem Bundestag". Diese solle "schnell auf den Weg gebracht" werden. "Ich als Abgeordneter werde ihr jedenfalls zustimmen, um das ganz klar zu sagen", sagte Scholz.

Die Impfpflicht sollte nach Ansicht des Sozialdemokraten beginnen, "wenn jeder eine realistische Chance hatte, sich zweimal impfen zu lassen. Das müsste uns bis Anfang Februar gelingen." Der Bundestag könne dazu sehr schnell die Beratungen aufnehmen und Entscheidungen treffen, wie der "Spiegel" weiter berichtet.

Scholz hatte zuvor auch die ungelöste Frage angesprochen, wie lange man nach der Impfung auch tatsächlich als geimpft gelten sollte. "Wir müssen darüber reden, wie lange Impfungen gelten. Es kann nicht sein, dass jemand mit zwei Impfungen für die nächsten 20 Jahre als 2G zählt", zitiert die "Bild" Olaf Scholz.

Scholz hatte sich bereits für eine Corona-Impfpflicht in bestimmten Einrichtungen mit Risikogruppen ausgesprochen. "Impfen ist der Ausweg aus dieser Pandemie", hatte er bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags gesagt. Eine Ausweitung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht bleibe zu prüfen.

Update vom 30.11.2021, 13.43 Uhr: Beschlussvorlage zeigt, was Bund und Länder entscheiden wollen

Die unionsgeführten Länder sowie Baden-Württemberg dringen auf konkrete Mindestbeschlüsse bei den Beratungen mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem voraussichtlichen Nachfolger Olaf Scholz (SPD) zur Corona-Pandemie. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur verständigten sich die sogenannten B-Länder vor den Beratungen an diesem Dienstag (30. November 2021) auf einen fünf Punkte umfassenden Forderungskatalog mit Schutzmaßnahmen.

Nach dem der dpa vorliegenden Beschlussentwurf mit Stand 30. November sollen ungeimpfte Menschen sich künftig nur mit maximal fünf Personen aus maximal zwei Hausständen treffen dürfen. Geimpfte, Genesene sowie Kinder unter zwölf Jahren würden bei der Gesamtpersonenzahl nicht mitgezählt. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft würden als ein Hausstand gelten, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz hätten.

Clubs und Diskotheken sollen nach den Vorstellungen der B-Länder geschlossen werden. Bei Großveranstaltungen dürfe die Kapazität nur zu einem Drittel ausgelastet werden. Schleswig-Holstein will diese Regeln abhängig von Inzidenzen gestalten.

Unklar war vor den Beratungen, ob es überhaupt Beschlüsse geben wird. Teilweise gelten die Forderungen bereits in einzelnen Ländern oder Regionen, etwa Kapazitätsbeschränkungen bei Veranstaltungen.

Für den Fall, dass der Bundestag die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht erneut feststellt, bitten die unionsgeführten Länder den Bund, bis zum 10. Dezember das Infektionsschutzgesetz so anzupassen, dass ihnen bestimmte Maßnahmen vollumfänglich und über den 15. Dezember hinaus zur Verfügung stehen. In Gebieten mit einer außerordentlich hohen Sieben-Tages-Inzidenz sollten über die genannten Mindestmaßnahmen hinausgehende Beschränkungen ergriffen werden können.

Außerdem bitten die B-Länder die Bundesregierung, die Vorbereitung einer allgemeinen Impfpflicht zügig einzuleiten. Die in der Bund-Länder-Runde am 18. November beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern zum Schutz besonders gefährdeter Personen müsse noch in diesem Jahr in Kraft treten.

"Wir brauchen einheitliche Maßnahmen als Mindestschutz in ganz Deutschland, um Kontakte deutlich zu reduzieren und die Menschen im Land zu schützen", twitterte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. "Wir waren in der Bekämpfung der Pandemie immer gemeinsam am stärksten. Daher sei es wichtig, dass heute im Bund-Länder-Kreis beraten werde. "Vor allem aber brauchen wir zügig konkrete Ergebnisse."

Update vom 30.11.2021, 13 Uhr: Markus Söder befürwortet Gerichtsurteil

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nimmt die kürzliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Anlass, weitere und harte Corona-Maßnahmen zu fordern. Am Dienstagvormittag war das Urteil zur Rechtmäßigkeit der Notbremse gefallen. Auf seinem Twitter-Account postete Söder daraufhin: "Das ist die Grundlage für eine neue Bundesnotbremse. Wir müssen jetzt schnell handeln." Die Entscheidung des Verfassungsgerichts sei eine "Bestätigung auf ganzer Linie" dafür, dass die ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie rechtens waren. "Auch alle bayerischen Regelungen waren im Einklang mit den Grundrechten", schreibt Söder weiter. "Damit sind alle widerlegt, die versucht haben, ein anderes Bild zu zeichnen."

Update vom 30.11.2021, 11.50 Uhr: Corona-Gipfel dient zur Beratung

Obwohl der Termin für den Corona-Gipfel extra vorgezogen wurde, könnte der Beschluss neuer Maßnahmen noch ausbleiben. Diese Option stellt zumindest Helge Braun, geschäftsführender Kanzleramtsminister, in den Raum. „Beschlüsse sind für heute nicht geplant. Das war die Vorbedingung für das Treffen“, sagte der CDU-Politiker im Gespräch mit den den beiden TV-Sendern RTL und ntv. „Aber ich fordere seit Tagen eine formelle Ministerpräsidentenkonferenz und dass wir eine Notbremse vereinbaren.“ Das Treffen solle lediglich eine Beratung auf Bund-Länder-Ebene sein. Ob dies allerdings auch für die von Markus Söder angekündigten Forderungen zutrifft, ist unklar.

Update vom 30.11.2021, 11.35 Uhr: Söder stellt neue Forderungen

Bereits vor Beginn des geplanten Corona-Gipfels hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder neue Maßnahmen angesprochen, die er in Bayern zur Bekämpfung der vierten Corona-Wille durchsetzen will - gegebenenfalls auch ohne den Bund. Diese Vorschriften würden Fußballspiele, aber auch Impfangebote in Apotheken sowie die anstehenden Weihnachtsferien betreffen.

Update vom 30.11.2021, 11.25 Uhr: Urteil über Notbremse gefallen

Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstagvormittag (30. November 2021) seinen Entschluss zur Frage bekanntgegeben, ob die im Frühjahr 2021 verhängten Kontaktbeschränkungen und Ausgangsvorschriften tatsächlich verfassungswidrig waren oder nicht. Eltern und Schüler hatten aufgrund der geltenden Schulschließungen geklagt. Das Gericht kam jedoch zum Urteil, dass die so genannte "Bundesnotbremse" rechtens war. Diese Entscheidung hat wiederum Auswirkungen auf die Beschlüsse, die am Dienstag im Rahmen des vorgezogenen Corona-Gipfels fallen könnten.

Update vom 29.11.2021, 21 Uhr: Diese denkbaren Optionen liegen auf dem Tisch

Sonderlage: Schnell zu bewerkstelligen wäre, dass der Bundestag die erst am 25. November ausgelaufene "epidemische Lage von nationaler Tragweite" doch wieder feststellt - mit einem einfachen Beschluss. Damit gäbe es auf einen Schlag eine Rechtsbasis für alle bisherigen Kriseninstrumente. Dies könnte bei der nächsten regulären Sitzungswoche ab 06. Dezember oder bei einer früheren Sondersitzung geschehen. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) forderte im Deutschlandfunk, die Sonderlage wieder einzuführen und eine Bundesnotbremse wie im Frühjahr zu verhängen.

Schnell zu bewerkstelligen wäre, dass der Bundestag die erst am 25. November ausgelaufene "epidemische Lage von nationaler Tragweite" doch wieder feststellt - mit einem einfachen Beschluss. Damit gäbe es auf einen Schlag eine Rechtsbasis für alle bisherigen Kriseninstrumente. Dies könnte bei der nächsten regulären Sitzungswoche ab 06. Dezember oder bei einer früheren Sondersitzung geschehen. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) forderte im Deutschlandfunk, die Sonderlage wieder einzuführen und eine Bundesnotbremse wie im Frühjahr zu verhängen. Infektionsschutzgesetz: Die von den Ampel-Fraktionen verkleinerte Maßnahmenliste unabhängig von der epidemischen Lage könnte erweitert werden. Vorerst sind etwa pauschale Schließungen von Gaststätten und Läden oder Inlands-Reisebeschränkungen in einem ganzen Bundesland ausgeschlossen. Nötig wäre dafür ein Gesetzgebungsverfahren im Bundestag mit Zustimmung des Bundesrats.

Die von den Ampel-Fraktionen verkleinerte Maßnahmenliste unabhängig von der epidemischen Lage könnte erweitert werden. Vorerst sind etwa pauschale Schließungen von Gaststätten und Läden oder Inlands-Reisebeschränkungen in einem ganzen Bundesland ausgeschlossen. Nötig wäre dafür ein Gesetzgebungsverfahren im Bundestag mit Zustimmung des Bundesrats. Bund-Länder-Rahmen: Rasch weitergehende Vorgaben festzurren könnte eine Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bund. Denkbar wären dabei zum Beispiel neue oder niedrigere Schwellen für zusätzliche Auflagen und Beschränkungen bei hohen Infektionszahlen oder Klinikbelastungen.

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), forderte zügige, bundeseinheitliche Schutzmaßnahmen. "Daher braucht es diese Abstimmung in den nächsten Tagen - am besten schon morgen", sagte er in Düsseldorf. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) forderte beim Redaktionsnetzwerk Deutschland "eine schnelle gesetzliche Konsequenz im Bundestag". Er riet, "sofort einheitliche Maßnahmen analog der Bundesnotbremse vorzubereiten". Bisher ist eine weitere MPK erst am 9. Dezember geplant.

Update vom 29.11.2021, 14.35 Uhr: Nächster Corona-Gipfel schon morgen

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder wollen an diesem Dienstag (30.11.2021) mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem wohl künftigen Kanzler Olaf Scholz (SPD) über die Corona-Krise beraten. Bei der für 13 Uhr angesetzten telefonischen Abstimmung solle die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Bundesnotbremse besprochen werden, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet.

Die Karlsruher Richter wollen sich am Dienstagmorgen zu Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie Schulschließungen unter der Corona-Bundesnotbremse äußern. Die Notbremse musste bundeseinheitlich automatisch gezogen werden, wenn die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz über mehrere Tage die 100 überschritt.

Steigende Infektionszahlen und Omikron-Variante erhöht Handlungsdruck

Aus der geplanten Ampel-Koalition hatte es zuletzt geheißen, vor einer möglichen Verschärfung des Corona-Kurses sollten die Karlsruher Entscheidungen abgewartet werden. Der Handlungsdruck wächst wegen ständig wachsender Infektionszahlen und der neuen Omikron-Variante. Außerdem soll im Kanzleramt ein Krisenstab für eine Beschleunigung der Impfkampagne eingesetzt werden.

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe (CDU), forderte eine Beteiligung der Kommunen. "Der neue Corona-Krisenstab muss sofort starten und die Städte gehören mit an den Tisch", sagte Lewe den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Montag (29.11.2021). "Die Expertise der Städte ist dafür unentbehrlich, denn dort wird die Arbeit gemacht und die Corona-Maßnahmen vor Ort umgesetzt", betonte Lewe.

Spahn fordert flächendeckend 2G und umgehende Ministerpräsidentenkonferenz

Politiker von Union, SPD, Grünen und FDP zeigten sich einig in der Forderung, Kontakte massiv zu reduzieren und große Veranstaltungen abzusagen. Der noch geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erneuerte in der ARD-Sendung "Anne Will" zudem seine Forderungen nach umfassenden 2G-Regeln im ganzen Land und nach einer umgehenden Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). "Das Virus verzeiht keine Halbherzigkeit", mahnte der CDU-Politiker.

Geplant ist eine weitere MPK erst am 9. Dezember, eine frühere Einberufung war unter den Ländern zuletzt strittig. Grünen-Chefin Annalena Baerbock machte im Grundsatz deutlich, dass man nicht bis zum 9. Dezember warten könne. Man werde den Krisenstab auf den Weg bringen und in den nächsten Tagen sehen, ob die Länder die Möglichkeiten umsetzen, die das Infektionsschutzgesetz ihnen gebe. Wenn das nicht der Fall sei, müsse man über die MPK oder im Parlament handeln. Es müssten alle Maßnahmen ergriffen werden, massiv Kontakte zu beschränken, damit das Gesundheitswesen nicht kollabiere.

Bund und Länder müssen zusammen arbeiten

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen hält wegen der Zuspitzung der Corona-Lage weitere Schritte zum Infektionsschutz für notwendig. "Die geschäftsführende und neue Bundesregierung wird sich damit beschäftigen müssen, welche zusätzlichen Regelungen kurzfristig auf den Weg gebracht werden müssen, um flankierend zu den schon möglichen Schutzmaßnahmen eine noch konsequentere Bekämpfung der Pandemie zu ermöglichen", sagte Dahmen der "Welt". Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte er: "Der Beschluss der Ampel im Bundestag kann nur ein erster gewesen sein." Bund und Länder müssten darüber sprechen, wie sichergestellt werde, dass die notwendigen Maßnahmen auch eingeführt und kontrolliert werden. "Und das müssen wir vor dem 9. Dezember tun", forderte Dahmen.

SPD und FDP sehen die Länder gefragt, die Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes auszuschöpfen. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa): "Wir müssen nun erst einmal ein paar Tage sehen, ob und wie die Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes wirken." Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Sabine Dittmar, sagte der "Augsburger Allgemeinen" am Montag (29.11.2021): "Die Bundesländer haben alle rechtlichen Möglichkeiten in der Hand, um Beschränkungen im öffentlichen und privaten Raum anzuordnen. Diese müssen sie entschlossen nutzen." FDP-Fraktionsvize Michael Theurer rief die Ministerpräsidenten auf, den "vollen Instrumentenkasten des Infektionsschutzgesetzes" auszuschöpfen.

Lindner beurteilt Ausgangssperre skeptisch - Nutzen nicht klar nachgewiesen

FDP-Chef Lindner beurteilte Ausgangssperren skeptisch. Sie hätten einen sehr hohen sozialen Preis mit nicht klar nachgewiesenem Nutzen, sagte er im ZDF. Am Dienstag (30.11.2021) wird eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über Verfassungsbeschwerden gegen die Corona-Notbremse des Bundes aus dem Frühjahr erwartet. Lindner betonte, man werde sehr sorgfältig auswerten, was mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Der voraussichtlich neue Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Wochenende mit Blick auf die Corona-Bekämpfung betont, es gebe nichts, was nicht in Betracht gezogen werde.

Zusätzliche Sorgen weltweit wie auch in der deutschen Politik bereitet die neu entdeckte Omikron-Variante des Coronavirus. Sie ist mittlerweile in zahlreichen Ländern - auch in Deutschland - aufgetaucht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die zunächst im Süden Afrikas entdeckte Variante als "besorgniserregend" eingestuft. Mehrere Länder, darunter die Bundesrepublik, reagierten mit schärferen Reisebeschränkungen. Die Gesundheitsminister der führenden westlichen Wirtschaftsnationen (G7) wollen am Montag (29.11.2021) dazu beraten.

Drosten besorgt wegen Omikron-Variante des Coronavirus

Der Berliner Virologe Christian Drosten sagte am Sonntagabend (28.11.2021) im ZDF-"heute journal", er sei wegen der Variante "ziemlich besorgt". Man wisse nicht allzu viel über sie. Berichte über milde Verläufe hätten noch nicht sehr viel Substanz angesichts von nur gut 1.000 Fällen, so Drosten. Hier müsse man die klinischen Verläufe abwarten. Man sehe aber, dass sie häufig bei jungen Leuten in Südafrika auftauche und auch Menschen betreffe, die eine Erkrankung schon hinter sich haben. Er habe die Sorge, dass man die erste wirkliche "Immunfluchtmutante" vor sich habe.

