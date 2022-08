Mittlerweile hat sich das Gendern in der deutschen Sprache auf breiter Front durchgesetzt. Ob mit Stern, Doppelpunkt oder Binnen-I, die weibliche Form ist überall recht gut repräsentiert. Doch muss es auch an jeder Stelle im Supermarkt sein? Eine Kundin sorgte nun mit einem - nicht ganz ernst gemeinten - Tweet für Lacher.

Beim Einkauf beim örtlichen Marktkauf konnte sich eine Kundin das Schmunzeln nicht verkneifen. An der Fleischtheke ist ihr nämlich ein ganz kurioses Beispiel des Genderns aufgefallen. Dort wurden für 8,99 Euro frische Hähncheninnenfilets zum Kauf angeboten. Prompt schoss sie ein Foto und postete ihre politisch korrekte Entdeckung auf Twitter. "On point. Korrekt gegendert", so der Kommentar der Kundin.

Hat es die Edeka-Tochter Marktkauf tatsächlich mit dem Gendern übertrieben? Muss man an der Frischetheke jetzt auch Putinnenkeulen und Schweininnensteaks befürchten, oder gar Rinderinnenrouladen? Nein, natürlich nicht. Denn die Hähncheninnenfilets sind ganz schlicht und offensichtlich die Innenfilets des Hähnchens. Mit Gendern hat das absolut gar nichts zu tun und ist eine vollkommen gängige Bezeichnung im Lebensmittelhandel.

Gendergerechte Sprache - Immer wieder hitzige Debatten

So lustig die Hähncheninnenfilets auch sein mögen, in der Vergangenheit hat das Gendern heftige Debatten ausgelöst. So eskalierte an der Uni Nürnberg ein Streit rund um das Gendersternchen und auch Audi hatte mit einer langwierigen Klage wegen gendergerechter Sprache zu kämpfen. Ob sich nun Edeka und Marktkauf einem Gender-Shitstorm stellen müssen, ist aber eher unwahrscheinlich.

