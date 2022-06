Deutschland aktualisiert vor 1 Stunde

Fleischskandal

Bei Tönnies, Wiesenhof & Co.: Separatorenfleisch in Geflügelwurst-Produkten nachgewiesen - was ist das?

In mehreren Geflügelwurstprodukten bekannter deutscher Schlachtkonzerne wurde Separatorenfleisch nachgewiesen. Schon lange steht die Fleischmasse in Kritik, ist jedoch teilweise gesetzlich erlaubt. Was Separatorenfleisch ist und wie es hergestellt wird, erfährst du hier.