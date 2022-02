Am Donnerstag, 24.02.2022, haben russische Truppen im Zuge der Invasion der Ukraine die Sperrzone rund um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl erobert. Beobachter befürchteten, dass dies Auswirkungen auf die austretende Strahlung haben könnte. "Nach schwerem Kampf wurde die Kontrolle über Tschernobyl verloren», sagte ein ukrainischer Präsidentenberater. Es sei unklar, in welchem Zustand die Anlage sei. "Dies stellt heute eine der ernsthaftesten Bedrohungen für Europa dar.»

Tatsächlich ist die Strahlung direkt am Reaktor nach den Kämpfen um das Zwanzigfache gestiegen, wie Messungen vor Ort bestätigen. Die Gründe hierfür können sowohl aufgewirbelter Staub durch Truppenbewegungen und Militärfahrzeuge sein, als auch Explosionen im Lauf der Kämpfe. Diese könnten eventuell auch den Beton-Sarkophag rund um den 1986 explodierten Reaktor beschädigt haben.

Was ist eine "Jodblockade"?

In sozialen Medien ist stellenweise inzwischen zu lesen, dass Menschen sich daher Sorgen machen und beginnen, sich Jodtabletten mit Kaliumjodid als Wirkstoff zu kaufen oder überlegen, diese nun zu bunkern. Von verschiedenen Seiten wird jedoch hiervor gewarnt, denn die Einnahme von Kaliumjodid-Tabletten ist nur in der direkten Folge eines GAUs in einem Kernkraftwerk sinnvoll.

Nach einer Atombombenexplosion oder beim Brand eines Reaktors wie 1986 in Tschernobyl entstehen gefährliche radioaktive Isotope, darunter auch Jod-Isotope. Da die Schilddrüse über Atemluft, Nahrung und Getränke ständig Jod aufnimmt, ist gerade radioaktives Jod in einem atomaren Notfall besonders gefährlich. Radioaktives Jod wird dann in der Schilddrüse eingelagert und erhöht die Wahrscheinlichkeit für Schilddrüsenkrebs, besonders bei Kindern und Jugendlichen.

Im Notfall, also einem Unfall in einem Kernkraftwerk, kann durch die Aufnahme von nicht-radioaktivem Jod in hoher Konzentration das radioaktive Jod sozusagen geblockt werden. Diese "Jodblockade" sättigt den Körper mit unschädlichem Jod und verhindert die Aufnahme von krebserregenden Jod-Isotopen. Wie das Bundesumweltministerium auf seiner Informationsseite erklärt, ist es aber wichtig, dass die Jodtabletten "zum richtigen Zeitpunkt eingenommen werden, damit sie optimal wirken." Werden die Tabletten zu früh eingenommen, kann es passieren, dass das hoch dosierte nicht-radioaktive Jod schon wieder abgebaut ist, wenn radioaktives Jod aufgenommen wird. Der Schutz bestünde dann zu früh und wäre nicht ausreichend. Wird es zu spät eingenommen, ist der Schaden schon eingetreten. "Der richtige Zeitpunkt der Einnahme wird in einem Notfall von den Katastrophenschutzbehörden über die Medien bekannt gegeben", so das Bundesamt für Strahlenschutz.

Warum man jetzt keine Jodtabletten einnehmen sollte

Für den atomaren Katastrophenfall liegen bei den Katastrophenschutzbehörden Pläne für Notfallschutzmaßnahmen vor, darunter auch das Verteilen spezieller, hoch dosierter Jodtabletten. Das Bundesamt für Strahlenschutz weist auf seiner Webseite auch ganz klar darauf hin, dass die Einnahme von Jodtabletten zur Schilddrüsenblockade "nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch die zuständigen Behörden erfolgen" sollte, da große Mengen Jod mit gesundheitlichen Risiken verbunden sind.

Im aktuellen Fall der erhöhten Strahlung rund um Tschernobyl ist allerdings die Einnahme von Kaliumjodid-Tabletten überhaupt nicht angezeigt. Selbst, wenn sich die radioaktive Strahlung ausbreiten sollte, sind Jodtabletten nutzlos. Der Grund liegt darin, dass das radioaktive Isotop Jod-131 eine Halbwertzeit von 8 Tagen hat. Von dem Jod-131, das bei dem Reaktorunfall in Tschernobyl 1986 freigesetzt worden war, ist keines mehr übrig, wenn man bedenkt, dass sich die Menge des radioaktiven Jods alle acht Tage halbiert und der Unfall inzwischen fast 36 Jahre her ist. Gegen andere radioaktive Isotope wie Strontium oder Caesium wäre eine Jodblockade völlig nutzlos. Laut offiziellen Angaben sind übrigens genügend Jodtabletten für den atomaren Notfall vorhanden, die dann ausgegeben würden.

Im Handel erhältliches, medizinisches Jod, das etwa bei Schilddrüsenbeschwerden eingenommen wird, ist viel zu niedrig dosiert, um für eine eventuelle Jodblockade sinnvoll nutzbar zu sein. Die Dosierung ist etwa um den Faktor 1000 zu niedrig.