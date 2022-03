Wer in diesen Tagen dem Fastfood-Riesen McDonald's einen Besuch abstattet, muss sich sehr wahrscheinlich auf ein begrenztes Angebot einstellen. Zahlreiche Produkte sind derzeit knapp. Allerdings könne keine pauschale Aussage getroffen werden, welche Burger und Co. derzeit nicht verfügbar sind. "Von den Beeinträchtigungen sind unsere Restaurants bundesweit in unterschiedlichem Ausmaß betroffen", heißt es seitens McDonalds's auf Nachfrage von inFranken.de.

Vor wenigen Tagen berichteten wir bereits davon, dass in einer fränkischen Filiale verschiedene Produkte ausverkauft waren. "Es ist so, dass es aktuell operative Schwierigkeiten bei unserem Logistikpartner HAVI gibt. Dadurch kommt es zu Beeinträchtigungen bei der Belieferung unserer Restaurants sowie in der Folge teilweise auch zu ausverkauften Produkten", lautet die Aussage einer Unternehmenssprecherin von McDonald's.

Verschiedene Burger, Wraps und Co. sind nicht verfügbar

Ob man auf seinen Lieblingsburger, Wrap oder Salat verzichten muss, zeigt sich erst beim Besuch im ausgewählten Restaurant. Oder man wählt vorab die Wunschfiliale in der McDonald's-App aus. Beim Stöbern durch die Produktpalette fällt dann auch direkt ins Auge, ob das gewünschte Fast Food vor Ort verfügbar ist oder nicht.

"Wir arbeiten mit allen Beteiligten daran, schnellstmöglich eine Lösung zu finden, um die Auswirkungen für unsere Gäste so gering wie möglich zu halten", teilt der Fastfood-Riese weiter mit.

Ob die Lieferengpässe im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stehen, konnte das Unternehmen so nicht bestätigen. Der Krieg sorgte zuletzt in zahlreichen Supermärkten für eine Verknappung bestimmter Lebensmittel.

Verfügbarkeit kann von Restaurant zu Restaurant verschieden sein

In den vergangenen Tagen waren in verschiedenen Filialen verschiedene Produkte ausverkauft. Stichproben haben ergeben, dass folgende Angebote zum Teil nicht verfügbar waren:

Salate

Wraps

Apfelschorle und Wasser in 0,5 Liter Flaschen

Caprisonne zu den "Happy Meals"

verschiedene Saucen, Dressings und Dips

verschiedene Burger

Frühstücksangebote

Spielzeuge zu den "Happy Meals"

.