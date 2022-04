Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat zum Beginn der Osterfeiertage zum Tragen von Masken in Innenräumen aufgerufen. Eine nach wie vor sehr hohe Corona-Fallzahl führe zu vielen Todesfällen noch kurz vor der Sommerentspannung, schrieb der SPD-Politiker am Freitag (15. April 2022) bei Twitter. "Ich appelliere an alle zum freiwilligen Maskentragen im Innenraum. Ein kleines Opfer. Gerade an Ostern sollten wir weder uns selbst noch andere gefährden."

Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) appelliert zuletzt an die Eigenverantwortung der Menschen.Zwar gibt es im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren in diesem Jahr keinen Lockdown zu Ostern und auch keinerlei Kontaktbeschränkungen, dennoch mahnt Holetschek, die "einfachen Regeln" einzuhalten. Dazu gehören für den Minister "Abstand, Hygiene und Masken - vor allem in Innenräumen".

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der innerhalb eines Tages von den Gesundheitsämtern übermittelten Corona-Neuinfektionen am Freitag mit 156.864 an. Vor einer Woche waren es 175.263 Ansteckungen.

