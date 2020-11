Beim Fast-Food-Riesen McDonald's gibt es drei Getränke-Größen: klein (0,25l), mittel (0,4l) und groß (0,5l). So steht es in jeder Filiale - weltweit. Doch immer wieder taucht das Gerücht auf, McDonald's würde seine Kunden täuschen: In Wahrheit soll in jeder Becher-Größe die selbe Getränke-Menge stecken. Demnach müsste das Unternehmen mit dem Durchmesser der Becher die Größenunterschiede ausgleichen. Unrealistisch ist es also nicht. Aber ist das wahr?

Ein TikTko-Video befeuert diese Theorie einmal mehr - und wird zum Hit. Nutzer mykah.mykah macht in seinem kurzen Clip die Probe aufs Exempel: Er hat die drei Becher-Größen vor sich auf dem Tisch stehen. Nur der kleine Becher ist gefüllt, der mittlere und der große ist leer. Als er den Inhalt des kleinen Bechers in den größeren umfüllt, ist dieser ebenfalls randvoll. Auch das Umfüllen vom mittleren in den größten Becher liefert das identische Ergebnis. Täuscht uns McDonald's also tatsächlich?

Nutzer mykah.mykah landet mit McDonald's-Fake-Video TikTok-Hit

Über eine Million TikTok-Nutzer haben das Video gesehen, es wurde über 12 Millionen Mal aufgerufen. Bereits zum zweiten Mal geht dieses Video auf der Video-Plattform steil - aktuell gibt es keinen ersichtlichen Grund, warum es erneut zum viralen Hit geworden ist. Vielleicht haben die Nutzer den Fake enttarnt: Denn nicht McDonald's täuscht, sondern der TikTok-Nutzer mykah.mykah selbst. Wie so oft im Leben ist es einfach eine Frage der Perspektive. Die Auflösung gibt es im Video.