Helene Fischer hat ihr erstes Baby nicht zuhause geboren

Fans hatten heiß über die angebliche Hausgeburt diskutiert

Hebammen erklären Vor- und Nachteile

Amira Pocher war über Baby-News zuerst geschockt

Die Schlager-Queen Helene Fischer hat ihr Baby allen Gerüchten zum Trotz nicht per Hausgeburt geboren. Die Bild-Zeitung, die die heiße Info zuerst vermeldet hatte und sich auf eine geheime Quelle bezog, musste nun eine Gegendarstellung veröffentlichen. Einige Fans hatten die Hausgeburt zuvor im Internet deutlich kritisiert.

Helene Fischer bekommt ihr erstes Baby nicht im eigenen Zuhause

Die Bild hatte Anfang Januar verkündet, dass Helene Fischer und ihr Verlobter Thomas Seitel ihr erstes Kind bekommen haben. Damals berichtete die Zeitung aus Insiderkreisen von einer Hausgeburt des Schlagerstars. Jetzt hat sich Helene Fischer selbst zu diesen Gerüchten geäußert. So war am Donnerstagmorgen (27. Januar 2022) folgendes Statement von Helene Fischer zu lesen: "Hierzu stelle ich fest: Ich hatte keine Hausgeburt.

Auf Social Media wurde der Star zuvor für die Entscheidung von einigen gelobt, von anderen stark kritisiert: "Hut ab vor ihrem Mut", schreiben die einen. "Das ist doch saugefährlich!", rufen andere.

Ihre Community schien so gespalten wie unsere Gesellschaft sonst nur in der Impffrage. Während sich in Deutschland nur 1,2 Prozent der Frauen für eine Hausgeburt entscheiden, ist es in Hollywood schon länger normal. Doch obwohl Hausgeburten immer häufiger vorkommen, wird immer noch hitzig darüber diskutiert.

Hausgeburten sind umstritten

"Doch auch wenn die Schwangerschaft problemlos verläuft, kann es wirklich bei jeder Geburt unerwartete Komplikationen geben", erklärt Professorin Marion Kiechle (61) Direktorin der Frauenklinik am Klinikum rechts der Isar, gegenüber der Bunten.

"An erster Stelle steht da der Sauerstoffmangel. Selbst, wenn er bei der Hausgeburt erkannt wird, wird es extrem schnell gefährlich für das Ungeborene. Man hat ein Zeitfenster von maximal 20 Minuten, ehe irreparable Gehirnschäden eintreten. So schnell schafft man es von daheim auf keinen OP-Tisch", sagt sie und warnt eindringlich vor einem möglichen Hausgeburts-Hype.

Die Berliner "Promi-Hebamme" Sissi Rasche, die schon Kinder von Stars wie Sängerin Lena Meyer-Landrut (30) oder Model Lena Gercke (33) auf die Welt holte, argumentiert hingegen, dass Hausgeburten auch Risiken minimieren, wie beispielsweise eine Infektion mit Krankenhauskeimen "Vor allem liegen die Vorteile aber darin, dass man sich in seinem persönlichen Umfeld befindet", so die Hebamme, die selbst ihre vier Kinder zu Hause bekommen hat.

Amira Pocher war über Helenes Geburts-News schockiert

Amira und ihr Mann Oliver Pocher haben selbst zwei Kinder und kennen den Medienrummel rund um die ganze Schwangerschaft und Geburt. Doch Amira war ziemlich überrascht, als sie von Helenes Geburts-News erfahren hat. "Da habe ich mich erschreckt. Sie war doch erst im dritten oder vierten Monat", stellt sie in ihrem Podcast fest.

Ihr Ehemann erklärte ihr die aktuelle Lage jedoch: "Nein, dass sie schwanger ist, das kam im September oder im Spätsommer heraus. Man hat davon nichts mitbekommen."

Im Oktober bestätigte die Schlager-Queen die Schwangerschaft. Trotz des anfänglichen Schocks zeigte sich Amira erfreut. "Grundsätzlich freue ich mich für jede Frau, die Mutter geworden ist, weil da fühlt man als Mutter mit und man freut sich, dass noch eine andere Frau dieses Glück erleben darf."