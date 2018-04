A8: Lkw zerdrückt Wohnmobil - Mann (73) stirbt - Fahrer schaute aufs Smartphone

Lkw crasht in Wohnwagen - Lebensgefahr auf der A8: Am Dienstag (24. April 2018) ist es auf der A8 bei Irschenberg zu einem folgenschweren Unfall gekommen. In Fahrtrichtung Salzburg hatte ein Lkw-Fahrer gegen 15 Uhr einen Auffahrunfall verursacht: Dabei wurde ein Wohnwagengespann auf einen weiteren Sattelzug gedrückt und zerquetscht. Zunächst war bekannt, dass sich im Wohnmobil zwei Menschen befanden und diese schwer verletzt wurden. Der auffahrende Lkw-Fahrer wurde ebenfalls eingeklemmt, war aber ansprechbar.



Wohnmobil: Fahrer (73) stirbt

Wie die Behörden im Laufe des Dienstags bekannt gaben, verstarb der 73-jährige Fahrer des Wohnmobils noch an der Unfallstelle. Er stammte wohl aus Baden-Württemberg. Seine Beifahrerin, eine 71-Jährige, wurde noch am Dienstagabend (24. April 2018) in ein Münchner Klinikum eingeliefert und schwebt derweil noch in Lebensgefahr. Wie die Polizei Oberbayern Süd mitteilte, war der Lkw-Fahrer wohl durch sein Smartphone abgelenkt und verursachte deshalb den Crash.



Der Sachschaden wird durch die Beamten auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Abendstunden, es bildete sich ein langer Rückstau. Dieser wurde durch einen weiteren Unfall am Stauende bei Holzkirchen unterstützt. Gegen 17 Uhr war ein weiterer Lkw in mehrere Autos gekracht. Dadurch vermeldeten die Behörden, dass die A8 in Richtung Salzburg für einige Stunden gesperrt bleibe.