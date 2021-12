Sattelzug rammt mehrere Militärfahrzeuge: Person stirbt in Flammen Zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten LKW, darunter drei Militärfahrzeugen, kam es am Montagvormittag (20.12.2021) auf der A3 Höhe Parsberg (Lkr. Neumarkt in der Oberpfalz). Drei Lastkraftwagen des US-Militärs hatten auf dem Seitenstreifen gehalten, als ein vierter LKW von hinten in den Konvoi krachte. NEWS5 / Pieknik (NEWS5)