Explosion in Ingolstadt: Feuerwehr kämpft gegen Großbrand in Gaskraftwerk

Ein lauter Knall hat am frühen Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr viele Menschen in Ingolstadt geweckt und verunsichert. Laut Informationen der Polizei hat sich im Vohburger Ortsteil Irsching nahe der bayerischen Großstadt an der Donau eine Explosion in einer Raffinerie ereignet.

Feuer in Ingolstadt: Gaskraftwerk betroffen

Laut Polizei brennt die Flüssiggas- und Flüssigbenzinanlage des Gaskraftwerks. Polizei und Feuerwehr seien mit mehr als 200 Einsatzkräften vor Ort, berichtet der Bayerische Rundfunk. Auch die Bundesstraße 16 nahe des Gaskraftwerks sei von der Polizei-Absperrung betroffen - der Verkehr werde umgeleitet.

Über verletzte Menschen war dem Sprecher noch nichts berichtet worden. Allerdings scheint die Lage noch unübersichtlich.

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Für Anwohner bestehe nach ersten Erkenntnissen derzeit keine Gefahr, sagte der Sprecher. Sie sollten aber Fenster und Türen geschlossen halten. Die Polizei werde das Gelände weiträumig absperren - auch um zu verhindern, dass Schaulustige dem Geschehen zu nahe kommen und womöglich in Gefahr geraten.

Auf Videos, die Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter im Internet verbreiteten, waren hell lodernde Flammen zu sehen.

Eine Sprecherin der örtlichen Polizei hatte in einem ersten Statement von einer Explosion in einer Raffinerie gesprochen.