Joey Morgan, ein Schauspieler, der vor allem für seine Breakout-Rolle im Film "Scouts Guide to the Zombie Apocalypse" bekannt wurde, ist im jungen Alter von 28 Jahren gestorben.

Der Regisseur des Films gab seinen Tod über Twitter bekannt.

US-Schauspieler Joey Morgen überraschend gestorben

"Joey Morgan trat vor fast 9 Jahren in mein Leben, als ich Castings machte. Er war ruhig, lustig, intelligent und nachdenklich. Und als die Kameras liefen, war er Magisch. Ich fühle mich geehrt, ihn kennengelernt zu haben“, twitterte Christopher zusammen mit einem Emoji mit gebrochenem Herzen.

Joeys Familie bestätigte gegenüber der Website JustJared.com die Nachricht. "Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre, damit wir den Verlust betrauern können“, sagte sein Sprecher in einer Erklärung. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Der Schauspieler war außerdem 2017 in "Flower" an der Seite von Zoey Deutch zu sehen. Ein Jahr später war der Schauspieler Teil der Netflix-Komödie "Sierra Burgess Is a Loser" mit Shannon Purser.

Vorschaubild: © webandi/pixabay.com