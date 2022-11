Nach Kritik an einem Kommentar von Sandro Wagner während des WM-Spiels Deutschland gegen Spanien will das ZDF sich mit seinem TV-Experten besprechen. Der ehemalige Fußballprofi hatte in der 79. Minute, kurz vor dem Ausgleichstreffer von Niclas Füllkrug beschrieben, wie viele Fans die DFB-Elf anfeuern. Bei einigen Zuschauern kam das aber gar nicht gut an.

"Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist voller Deutschland-Fans. Dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel", kommentierte er. Mit "Bademäntel" spielte Wagner auf die in Katar traditionellen, langen weißen Gewänder an. Die sogenannte Thawb tragen viele Männer auch im Stadion.

Sandro Wagner nach "Bademantel"-Kommentar mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert

Bei Twitter wurde diese Aussage hart kritisiert. "Die Klamotten der Menschen als Katarische Bademäntel zu bezeichnen ist einfach nur rassistisch und ekelhaft!", schreibt ein Nutzer. Andere weisen auf die Diskussion um die von der Fifa verbotene Kapitänsbinde hin: "Zuvor tagelang Bekenntnisse zu Diversität, OneLove-Binden, Toleranz und und und..." Ein weiterer User nennt den Vorfall vor diesem Hintergrund "Doppelmoral auf höchstem Niveau".

Es gibt allerdings auch viele Nutzer*innen, die den Rassismus-Vorwurf für übertrieben halten. Wieder andere sehen aber genau das als Problem. "Diesen unterschwelligen, jedoch permanent vorhandenen, Rassismus werden wir leider nie los. Ganz locker flockig haut er diesen Satz raus. Und genau diese lockerflockige Art ist das Problem", schreibt einer.

Das ZDF-"Sportstudio" reagierte in einer Antwort auf einen Tweet zum Thema: "Sandro Wagners Aussage über den Thawb ist leider in einer emotionalen Phase des Spiels passiert. Das darf es nicht. Wir werden das besprechen." Wagner selbst hat sich bislang nicht zu der Kritik geäußert.

Im Übrigen war der "Bademantel"-Kommentar auch nicht der einzige Kritikpunkt auf Twitter. "Die Aufregung um Wagners missglückten Bademantel Spruch kann ich nur bedingt nachvollziehen. Ich wundere mich aber, dass sein Kommentar zu einem Abwehrkampf von Rüdiger 'ganz normaler Zweikampf in Berlin Wedding' keine Beachtung fand, weil dieser durchaus rassistisch war", kommentierte ein Nutzer. "Wagner kann zu RTL wechseln", forderte ein anderer, da man dort "flapsige Sprüche" gewohnt sei. Und ein User fragte direkt: "Liebes ZDF, wo ist da der Schalter, um Wagner stumm zu schalten? Geht ja gar nicht, was der mal wieder von sich gibt." Ob es infolge der Kritik Konsequenzen für Wagners Zusammenarbeit mit dem ZDF geben wird, ist noch unklar.

mit/mit dpa