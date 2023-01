Für den früheren Fußball-Nationalspieler und FC Bayern-Spieler Stefan Effenberg ist die Verpflichtung von Torhüter Yann Sommer ein wichtiger Baustein dafür, dass der FC Bayern München seine Saisonziele erreichen kann. Dieser Transfer sei "Bayern-like", schrieb der 54-Jährige in seiner am Freitag veröffentlichten Kolumne beim Portal t-online.

"Genau so was brauchst du, wenn du als Bayern München deine Ziele erreichen willst. Ansonsten hätten sie die nach unten korrigieren und sich auf jeden Fall vom Champions-League-Titel verabschieden müssen", urteilte Effenberg. Der Schweizer Torhüter war am Donnerstag offiziell von Borussia Mönchengladbach zum deutschen Rekordmeister gewechselt und hatte einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

Effenberg sicher: FC Bayern braucht Top-Transfers, um Ziele zu erreichen

Nach Ansicht von Effenberg ist der Transfer auch wichtig für das Binnenklima bei den Bayern. "Ein Top-Transfer, der auch die Gemüter der Bayern-Verantwortlichen beruhigt", meinte der ehemalige Mittelfeldspieler. Vorstandschef Oliver Kahn und Sportchef Hasan Salihamidzic hätten ihre bisher schwierigste Aufgabe damit gut gelöst. "Mit Sommer haben sie da jetzt erst mal Ruhe drin", befand Effenberg.

Der 34-jährige Sommer ist als Ersatz für Nationaltorhüter Manuel Neuer verpflichtet worden, der wegen eines Unterschenkelbruchs bis zum Ende der Saison ausfällt.

Das Topspiel am Freitagabend gegen RB Leipzig (20.30 Uhr) zum Re-Start in die Bundesliga-Saison wird aus Sicht eines anderen ehemaligen Bayern-Spielers möglicherweise schon so etwas wie eine kleiner Fingerzeig in Richtung Deutsche Meisterschaft. Das jedenfalls sieht Lothar Matthäus so. Der Rekordnationalspieler aus Franken sagte gegenüber dem kicker: "Gewinnt der FC Bayern, wird er Meister." So weit, so klar.

Matthäus: SC Freiburg ein Titelkandidat - unter einer Bedingung

Bei einer Niederlage des FC Bayern gegen RB Leipzig hingegen sinken laut Matthäus die Titelchancen für die Bayern. In einem solchen Fall kann sich der 61-Jährige sogar einen Dreikampf um die deutsche Meisterschaft vorstellen. Neben RB und dem FC Bayern hält Matthäus den SC Freiburg für einen echten Titelanwärter. "Es macht Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen. Was der Verein, das Team und der Trainer Christian Streich geleistet haben, ist großartig", urteilt Matthäus - und weiter: "Es gab immer mal Überraschungen, warum sollte Freiburg keine gelingen?"

Sollten die Bayern verlieren und Freiburg am Samstag gegen den VfL Wolfsburg gewinnen, würde die Streich-Elf bis auf einen Punkt an die Münchner heranrücken.

