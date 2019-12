17-Jähriger schlägt junge Frau und leistet anschließend Widerstand: Eine aufmerksame Anwohnerin der Ysenburgstraße in der Würzburger Zellerau meldete in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.40 Uhr , dass dort offenbar gerade eine junge Frau geschlagen werde. Das berichtet die Polizei Würzburg-Stadt.

Würzburg: 17-Jähriger attackiert junge Frau

Das Mädchen würde auf der Straße liegen. Die erste Polizeistreife traf kurz darauf dort auf eine Gruppe von sechs Personen, die sich aggressiv verhielten und die Beamten mit Beleidigungen begrüßten. Besonders hervor tat sich dabei ein alkoholisierter 17-Jähriger, der daraufhin von den Polizeibeamten mit zur Dienststelle genommen wurde.