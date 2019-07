Schweinfurt: Mann drückt 26-Jährige gegen Hauswand und belästigt sie sexuell - zweiter Mann "steht Schmiere"

Eine 26-jährige Frau ist am frühen Sonntagmorgen von zwei Männern in Schweinfurt sexuell belästigt worden. Die junge Frau rief direkt die Polizei, eine Fahndung nach den Tätern verlief bisher ergebnislos. Um die Tat aufklären zu können, hoffen die Ermittler nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, war die 26-Jährige in der Nacht auf Sonntag auf dem Nachhauseweg. Gegen 2.30 Uhr traf sie in der Schultesstraße auf die beiden noch unbekannten Männer. Während einer "Schmiere stand", soll der andere Mann die 26-Jährige gegen eine Hauswand gedrückt und sie in der Folge im Intimbereich unsittlich berührt haben. Die Täter seien im Anschluss in Richtung Innenstadt geflüchtet. Vor wenigen Wochen wurde eine 39-Jährige auf ihrem Heimweg in Schweinfurt angegriffen. Gab es einen sexuellen Übergriff?

Waren die Männer zuvor in einer Disko? Die Polizei sucht Zeugen

Laut Polizeibericht wurde die 26-Jährige nicht erst in der Schultesstraße auf die Männer aufmerksam. Sie sah die beiden bereist vor der Tat an der Maxbrücke. Die Polizei vermutet deshalb, dass die Männer den Samstagabend in einer dortigen Diskothek verbracht haben könnten. Laut der Geschädigten sind die Männer etwa 25 Jahre alt, etwa 175 beziehungsweise 180 cm groß. Beide haben schwarze Hautfarbe. Zumindest einer sprach nur gebrochenes Deutsch. Eine genauere Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor. Diese Details gab die Polizei am Montag bekannt.

Wer die Tat in der Schultesstraße beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/2020 mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen.