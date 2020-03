Trotz Coronavirus in Nürnberg: Unterricht in Schulen findet statt

Bundesminister Jens Spahn gab am Montagmorgen auf einer Pressekonferenz bekannt: "Wir sind am Beginn einer Pandemie". Auch das Robert-Koch-Institut passte seine Risikobewertung an und schätzt die Gefahr für die Bewohner in Deutschland als "mäßig" ein - und damit nicht mehr wie zuvor nur als "gering".

Indes hat das Virus inzwischen Oberfranken erreicht: Im Landkreis Bayreuth bleibt eine Arztpraxis vorübergehend geschlossen, weil bei Patienten das Coronavirus nachgewiesen worden ist. Auch ein Kindergarten muss bis auf Weiteres zubleiben.

Aktuelle Lage in Nürnberg

Gleichzeitig zu diesen Entwicklungen nahmen am Montag (2. März 2020) mehrere Vertreter der Stadt Nürnberg und des Gesundheitsamts Stellung zur aktuellen örtlichen Lage bezüglich des Coronavirus. Fazit: Nürnberg sei aktuell noch immer kein Risikogebiet, so der Dritte Bürgermeister Klemens Gsell.

"Es gibt keinen Grund für irgendeine Panik", gab Dr. Katja Günther vom Gesundheitsministerium am Montagmittag bekannt. Das Virus verlaufe bisher harmlos, so die Expertin. Die Mehrheit der Infizierten zeige bisher nur leichte oder mäßige Krankheitssymptome. Alle Kontaktpersonen ständen weiterhin unter Beobachtung, zeigten aber bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Symptome.