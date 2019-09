Mann entblößt sich in Nürnberg vor einer Gruppe Kindern: Am Montagabend (2. September 2019) entblößte sich nach Angaben der Polizei ein bisher unbekannter Mann im Nürnberger Westen vor einer Gruppe Kindern. Die fünf Kinder waren gegen 20.15 Uhr auf einem Spielplatz in der Redtenbacherstraße auf, als ein Mann auf sie zukam und sich vor den Kindern auszog. Den Mann begleitete eine Frau.

Kinder beschreiben Täter der Polizei - haben Sie diesen Mann gesehen?

Die Kinder gingen nach dem Vorfall nach Hause und erzählten ihren Eltern, was passiert war. Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Mann und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Etwa 20 Jahre alt

Etwa 170 cm groß

Dunkelhäutig

Lockige, dunkle, kurze Haare

Er trug ein graues T-Shirt mit Camouflage-Aufdruck (Tarnmuster), schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe

Er führte eine Flasche mit gelben Inhalt mit sich

Hinweise werden unter Telefon0911 2112-3333 entgegengenommen.