Lidl-Parkplatz in Nürnberg: Männer liefern sich Massenschlägerei in Südstadt: Am Samstagmorgen (12.10.2019) riefen Zeugen gegen 5.30 Uhr die Polizei. Auf einem Lidl-Parkplatz in der Allersberger Straße 130 gab es eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Rund zehn bis 15 Personen sollen beteiligt gewesen sein, berichtet die Polizei.

22-Jähriger geht zu Boden und wird gegen Kopf getreten

Als die Polizei eintraf, war ein Teil bereits mit einem schwarzen Audi A5 verschwunden. Vor Ort gab es mehrere Opfer, zwei von ihnen waren deutlich verletzt.