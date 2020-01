Eröffnung Club "Qi": In Nürnberg gibt es bald eine neue Location zum Feiern gehen. Der Club "Qi" öffnet Ende Februar 2020 in der Regensburger Straße 334b seine Pforten.

Auch die Eröffnungsfeier, die am Samstag, den 29. Februar 2020, stattfinden soll, ist schon geplant: Unter dem Motto "Disco" verspricht der Club bei seiner Grand Opening-Party neue Maßstäbe zu setzen und ein "nie dagewesenes Cluberlebnis" zu kreieren. Groovig, funky und absolut wild soll es werden. Für 10 Euro Eintritt wird Besuchern dieses Line Up geboten:

Samosas und Miller

Paul und Palme

TG Joe

tba

Nürnberg: Club "Qi" möchte Gemeinschaftserlebnis schaffen

"Qi" kommt aus dem chinesischen und steht für "Energie", erklärt Chadi Saad, Geschäftsführer der Medienagentur, die hinter dem Club steckt. Das Grundkonzept laute zwar Elektro, trotzdem möge der Club nicht ausschließlich für Techno-Musik stehen. Der Gemeinschaftsaspekt steht für Saad an oberster Stelle: Bei Techno-Clubs werde oft stur zu Beats getanzt, doch im Club "Qi" soll der Gemeinschaftsaspekt eine stärkere Rolle einnehmen. Angehaucht von einer Stimmung der 80er- und 90er-Jahre sollen die Gäste dazu angeregt werden, gemeinsam zu tanzen. Das würde der Club durch die Musik-Mischung von House, Minimal und Funk schaffen wollen.

Neuer Club in Nürnberg: Öffnungszeiten

Für 300 Feierwütige habe der Club "Qi" Platz. Zunächst öffnet der Tanzschuppen jeden Samstag, an Freitagen und an Vorfeiertagen jedoch nur optional. Am Samstag folge man dem erläuterten Konzept. Am Freitag stelle der Club nur die Location für externe Anbieter: Diese Anbieter sollen die Chance bekommen, dort ihre eigene Veranstaltung auszulegen.

Die dafür ausgewählten Künstlern sollten aber zum Grundkonzept des Club "Qi"s passen, erklärt Saad: "Wir wollen trotzdem unsere Persönlichkeit bewahren". Die Verantwortlichen seien dennoch "open minded": Gebe es Interessenten, die zwar nicht derselben Musikrichtung folgen, aber eine spannende und außergewöhnliche Idee haben, würde ihnen der Club trotzdem eine Chance geben.