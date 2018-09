Wiesn-Playmate 2018: Fränkin zum Oktoberfest im Playboy - Video

Auf dem Oktoberfest ist Julia Prokopy auf der Suche nach ihrem Traummann. Zurzeit ist die Fränkin Single. Was ihren Zukünftigen erwarten wird, dass darf im Oktober 2018 ganz Deutschland sehen: Julia ist das Wiesn-Playmate 2018 und in der nächsten Ausgabe des Männermagazins zu sehen.

Dem Playboy gegenüber erzählt sie auch, dass sie die Landeshauptstadt München liebt, weil "man dort gut feiern kann." Sie freut sich riesig über die Ehre, der Wiesn-Bunny 2018 sein zu dürfen. Sie tritt damit in große, ebenfalls "fränkische" Fußstapfen: Erst im letzten Jahr war die Oberfränkin Patrizia Dinkel das Playmate für das Münchner Oktoberfest. Und wurde vor wenigen Monaten zum "Playmate des Jahres 2017" gekürt.

Beruflich ist Julia Prokopy Flugbegleiterin. Das fühle sich, so die in Erlangen geborene 23-Jährige gegenüber dem Playboy, eher wie Urlaub und nicht nach Arbeit an. Julia dürfte vielen bekannt vorkommen: 2016 wurde sie "Miss Nürnberg", ein Jahr später versuchte sie die Aufmerksamkeit von "Bachelor" Sebastian Pannek zu gewinnen. Allerdings vergeben. Erst in diesem Jahr erreichte das Wiesn-Playmate einen Rang unter den Top 50 bei Heidi Klums "Germany's Next Topmodel".

Foto: Sacha Eyeland für Playboy Oktober 2018