Benzin und Diesel so günstig wie lange nicht mehr - aber Nürnberg unter den teuersten 3 Städten

Coronavirus lässt Spritpreise purzeln - darum ist das Tanken aktuell so günstig: Seit Ende Januar fallen die Preise an den deutschen Zapfsäulen. Das zeigen die monatlichen Auswertungen des Verbraucherinformationsdienstes www.clever-tanken.de. Und sie sollen zumindest auf dem niedrigen Niveau bleiben.

Im Februar 2020 zahlten Autofahrer für einen Liter E10 bundesweit 1,3788 Euro. Das waren rund 2 Cent weniger als im Januar. Darüber berichtet www.clever-tanken.de in seiner Pressemitteilung. Mit diesem Wert rangiert der Literpreis für Benzin auf dem Niveau vom November 2019.

So günstig wie August 2019

Deutlicher ist der Unterschied beim Diesel: Kostete der Liter im Januar noch rund 1,29 Euro, lag der Bundesschnitt im Februar bei 1,2342 Euro. Dieser Wert stand zuletzt im August 2019 an der Zapfsäule.

Mit Blick auf den vergangenen Monat war das Tanken am preiswertesten im bundesweiten Schnitt am Monatsende: "Super E10 war am günstigsten am 28. und 29. Februar mit jeweils rund 1,3480 Euro pro Liter. Der günstigste Dieseltanktag war ebenfalls am 29. Februar. An diesem Samstag kostete der Liter rund 1,1950 Euro.", heißt es in der Pressemeldung von clever-tanken.de.

Das Gute: "Clever Tanken"-Geschäftsführer Steffen Bock ist sich sicher, dass die Preise auf dem niedrigeren Niveau stagniert. "Aufgrund der Corona-Krise vermute ich, dass die Kraftstoffpreise auf einem niedrigen Niveau stagnieren, eventuell aber auch noch weiter fallen werden.", so Bock.

Hauptursache ist der von China ausgehende Coronavirus, der sich im zurückliegenden Monat global verbreitet und zu massiven Einbrüchen an den Börsen geführt hat. Davon deutlich betroffen sind auch die Rohölnotierungen.

Fränkische Stadt mit am teuersten

Clever Tanken hat in seiner Pressemitteilung auch ein Ranking der teuersten und günstigsten "Benzin- und Diesel-Städte" aufgestellt - mit schlechten Nachrichten für Franken: Während bei Super E10 die Autofahrer in Frankfurt am Main im Schnitt am meisten (1,3953 Euro) und in Bonn am wenigsten (1,3536 Euro) für den Liter zahlen mussten, zählt Nürnberg zur Top 3 der teuersten Dieselstädte im Februar. Hier mussten Autofahrer im Monatsschnitt 1,2380 Euro an der Zapsäule zahlen. Nur Dortmund (1,2420) und Frankfurt am Main (1,2474) waren im selben Zeitraum teurer.

Günstige Tankzeiten bieten sich oft im Zeitraum zwischen 8 und 10 Uhr, 12 und 13 Uhr und ab 18 Uhr am Abend. Das ist nicht zu unterschätzen: Beim Tanken kann man viel Geld sparen, wenn man zur richtigen Zeit an der richtigen Tankstelle ist. Die Übersicht zeigt, worauf Autofahrer achten müssen.