Neunkirchen am Brand vor 3 Stunden

Alte Stämme beschädigt

Baumfrevel in Oberfranken: Rinde angesägt und mit Kupfer präpariert - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter stört sich offenbar an alten Bäumen in der Weingasse im Landkreis Forchheim: Er sägte die Rinde an und platzierte dort Kupfer.