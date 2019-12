Bayreuth: Polizei durchsucht Wohnung und findet Dutzende Waffen - Vater und Sohn unter Verdacht

Waffenfund in Bayreuther Wohnung: Kriminalbeamte aus Bayreuth stellten in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth in den vergangenen Tagen eine Palette unterschiedlicher Waffen sowie entsprechende Munition sicher. Die Waffen wurden bei einem 18-Jährigen und seinem 55-jährigen Vater aus dem Kreis Bayreuth gefunden.

18-Jähriger zeigt sich im Internet mit Waffen - Polizei ermittelt

Zunächst führten Internet-Ermittlungen die Kriminalbeamten auf die Spur des 18-jährigen Mannes, nachdem er sich auf einer Social Media-Plattform mit augenscheinlich echten Schusswaffen gezeigt hatte. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth erwirkte daraufhin einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des Mannes im nördlichen Landkreis Bayreuth.