Schlägerei vor Bahnhof in Bamberg: Drei Männer schlagen 23-Jährigen nieder und entwenden Handy

Heftige Schlägerei am Bahnhofsvorplatz in Bamberg: Am Montagabend gegen 22.40 Uhr fuhr ein silberfarbener VW Caddy auf den Bahnhofsvorplatz in Bamberg. Das berichtet die Polizei Bamberg-Stadt.

Aus dem Caddy stiegen drei - laut Polizeiangaben "arabisch aussehende" - Männer, jeweils mit Vollbart und schwarzen Haaren, aus und gingen zielstrebig auf einen 23-jährigen Mann zu. Es kam zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung und der junge Mann wurde zum Mitgehen aufgefordert.

Nachdem er dies verweigerte schlugen die drei Männer auf den 23-Jährigen ein, der dann zu Boden ging. Dort bekam er noch einen Schlag gegen den Kopf, der zwar vom Opfer abgewehrt werden konnte, allerdings verlor er hierbei sein Mobiltelefon, das von den Angreifern mitgenommen wurde.

Täterhinweise nimmt die Bamberger Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Bereits am Wochenende war es in Bamberg am Grünen Markt zu einer Schlägerei gekommen.