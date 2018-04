Wanderung zum Judenfriedhof

Am Sonntag, 15. April, bietet das Jüdische Museum Synagoge Ermreuth eine Führung auf dem Judenfriedhof in Ermreuth an. Die Führung findet um 14 Uhr statt, Treffpunkt: Haupteingang Synagoge Ermreuth. Die Führung geht auf das Sterben und die Bestattungsriten im jüdischen Glauben ein, lässt einige Grabsteine von sich erzählen und erklärt, was hinter den Symbolen auf den Grabsteinen steht. Männer mögen bitte eine Kopfbedeckung mitbringen. Bei schlechtem Wetter fällt die Führung aus. Als Ersatz dafür wird eine adäquate Führung in der Synagoge angeboten. Die Teilnahmegebühr für Erwachsene beträgt vier Euro, Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Anmeldung unter Telefon 09134/70541 und 09134/9278. red