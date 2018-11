Fußgängerin übersehen und angefahren

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Friedhofstraße/Forchheimer Straße. Ein 50-Jähriger fuhr dabei mit seinem Auto von der Friedhofstraße kommend nach links in die Forchheimer Straße. Dabei übersah er eine 80-jährige Fußgängerin, die in diesem Moment die Forchheimer Straße überquerte. Diese fiel durch den Anstoß zuerst auf die Motorhaube des Autos und anschließend zu Boden. Sie wurde durch verletzt und in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht. Am Auto entstand nur geringer Sachschaden.