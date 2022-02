Ganz gleich, ob Strom, Gas oder Diesel - die Preise steigen überall, die Inflation ist auf einem Rekordhoch. Viele Stromversorger haben zum Jahreswechsel ihre Tarife erhöht. Wir haben uns deshalb mit einem Angebot beschäftigt, das für die Deckung des eigenen Strombedarfs sorgt.

Doch was macht das Angebot von Enpal so interessant? Ganz einfach: Enpal gibt Haushalten die Möglichkeit, sich ohne Anschaffungskosten eine Photovoltaikanlage fürs eigene Dach zu mieten. Das Rundum-Sorglos-Paket gibt es bereits ab 59 Euro im Monat, enthalten sind Beratung, Planung, Installation, alle Komponenten, Komplettservice, Wartung, Reparatur und Versicherung. Während die Strompreise weiter steigen, bleibt der monatliche Betrag fix.

Miet-Photovoltaikanlage von Enpal ohne Anschaffungskosten

Mit diesem Modell machen sich Verbraucher also langfristig unabhängig vom Strommarkt, hinzu kommt eine garantierte Rendite. Nach Beendigung der Laufzeit (20 Jahre) kann die PV-Anlage für einen symbolischen Preis von 1 Euro übernommen werden. In der Regel sind derartige Anlagen dann 10 bis 15 weitere Jahre nutzbar. Mit dem Stromspeicher und der PV-Anlage erzielen Haushalte einen Autarkiegrad von 70 bis 80 Prozent. Überschüssiger Strom wird ins Netz eingespeist und über den Netzbetreiber vergütet.

Durch die eingesparten Stromkosten und die Einspeisevergütung liegt die durchschnittliche Rendite bei mehreren Tausend Euro. Daneben leisten Haushalte mit einer PV-Anlage auf dem Dach einen wertvollen Beitrag für den Klimaschutz. Dieses attraktive Gesamtpaket hat in den letzten Wochen zu einem echten Run auf das Produkt von Enpal gesorgt. Unser Tipp: Auf der Aktionsseite von Enpal können Interessierte mit wenigen Klicks feststellen, wie viel Geld man über 20 Jahre mit der Solaranlage spart.

Solardachlösung von Enpal: Die Vorteile auf einen Blick

Das macht das PV-Produkt von Enpal so interessant:

In wenigen Schritten zur eigenen Solaranlage - so funktioniert's:

1. Button zur Aktionsseite von Enpal klicken

2. Kurzen Solarstrom-Check machen - hierfür Angaben wie Dachform hinterlegen

3. Einsparpotential einsehen & Angebot anfordern

Der Solarstrom-Check dauert weniger als 60 Sekunden. So wirft der Rechner beispielsweise für eine vierköpfige Familie mit Eigenheim in Bamberg eine Ersparnis von 25.000 bis 30.000 Euro mit Solaranlage aus (über 20 Jahre mit einem Satteldach). Du möchtest wissen, wie hoch das Einsparpotential für deinen Haushalt ist? Dann probiere den Solarstrom-Check gleich aus.

Für wen eine PV-Anlage besonders geeignet ist

Die Miet-Photovoltaikanlage von Enpal ist für alle Eigenheimbesitzer geeignet, die Geld sparen möchten, sich mehr Unabhängigkeit vom Strommarkt wünschen und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen. Empfehlenswert ist eine Photovoltaikanlage ab einem Stromverbrauch von 2.800 kWh/Jahr oder 70 Euro/Monat. Besonders attraktiv ist das Angebot für Haushalte, die keine große Anfangsinvestition tätigen möchten und mit der Solaranlage wenig Aufwand und keine Sorgen haben möchten. Ungeeignet ist das Produkt für Dächer aus Bitumen, Blech, Reet oder Schiefer oder Dächer, die verschattet sind.

Über den Partner

Enpal zählt zu den größten Solaranbietern in Deutschland und bietet mit seinem innovativen Geschäftsmodell eine Alternative zum Solaranlagenkauf an. Das Unternehmen wurde u. a. mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie "Next Economy" ausgezeichnet. Ziel von Enpal ist es, bis 2030 eine Million Haushalte mit einer geeigneten Solaranlage zu versorgen.

