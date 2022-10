Mini-Solaranlagen: Wie funktionieren sie, was kosten sie - und wann lohnen sie sich?

Was sind Mini-Solaranlagen, und wie funktionieren sie?

Mit Mini-Solaranlagen können auch Menschen, die nicht viel Platz zu Verfügung haben, die Energie der Sonne nutzen. Das kann auf Dauer den Geldbeutel schonen und trägt einen Teil zur Energiewende bei. Dabei ist es sinnvoll, einige Dinge zu berücksichtigen.

Für die Mini-Photovoltaik-Anlagen gibt es viele verschiedene Bezeichnungen. Wenn du also beispielsweise etwas von "Plug & Play-Solaranlagen" oder "Stecker-Solargerät" hörst, sind meistens Mini-Solaranlagen gemeint. Wie bei den großen Photovotaik-Anlagen auch, wird die Energie der Sonne in elektrischen Strom umgewandelt.

Damit dieser Strom genutzt werden kann, wird er durch einen Wechselrichter in Haushaltsstrom umgewandelt. Die meisten Anlagen benötigen dafür eine Steckdose, weswegen sie zum Beispiel besonders für den Balkon geeignet sind. Die Solarmodule werden in eine Steckdose gesteckt, durch die der Strom dann in den Haushalt gelangen und dort genutzt werden kann.

Häufig werden die Geräte auch in Schrebergärten oder beim Campen genutzt, dafür werden gegebenenfalls andere Modelle benötigt. Sie sollten ohne Steckdose funktionieren. Diese Anlagen werden auch als "Inselmodelle" bezeichnet und arbeiten beispielsweise mithilfe einer Batterie.

Welche Voraussetzungen sind notwendig?

Grundsätzlich gilt eine Anmeldepflicht für alle Mini-PV-Anlagen. Vor der Inbetriebnahme muss sowohl der Netzbetreiber, als auch die Bundesnetzagentur informiert werden. Durch eine Neuregelung kann diese Anmeldung jetzt von Privatpersonen durchgeführt werden und muss nicht mehr von einem Elektroinstallateur gemacht werden.

Außerdem wird ein geeigneter Zähler benötigt. Statt einem Wechsel- und Drehstromzähler, der normalerweise verbaut ist, brauchst du einen Zweirichtungszähler. Das liegt daran, dass ein gewöhnlicher Zähler rückwärts zählen würde, sobald der selbst erzeugte Strom ins Stromnetz überläuft. Da könnte es dann zu Problemen mit dem Messbetreiber kommen.

Am effektivsten sind die Geräte natürlich, wenn sie viel Sonne abbekommen. Du solltest deshalb vorher gut überlegen, ob du einen geeigneten Ort hast und wo du die Minisolaranlage hinstellen möchtest. Bei den meisten Modellen ist die Montage relativ einfach und muss nicht durch einen Fachmann durchgeführt werden. Es ist jedoch immer sinnvoll, sich vorher genau zu informieren.

Was kosten sie und wann lohnen sie sich?

Je nach Modell und Anbieter kosten die Minisolaranlagen unterschiedlich viel. Die günstigsten Modelle liegen bei ungefähr 400 Euro. Du kannst aber auch bis zu 1000 Euro für deine Anlage ausgeben. Werden daraus die Kosten pro Kilowattstunde Solarstrom berechnet, landest du bei unter 10 Cent.

Viele der 400 Euro teuren Anlagen sollen laut Herstellern ungefähr 200 Kilowattstunden im Jahr erzeugen können. Dadurch können etwa 60 Euro pro Jahr eingespart werden. In dem Fall wäre die Anlage dann nach ungefähr 7 Jahren abbezahlt.

Für Häuser oder größere Gebäude lohnen sich die Minisolaranlagen nicht. Für Menschen, die gerne Campen gehen oder auch in Gartenhäuser und auf Balkonen können sie sich hingegen durchaus rentieren. Je nachdem, wofür die Anlage gebraucht wird, kann es auch sinnvoll sein eine zu kaufen, die mehr als 200 Kilowattstunden erzeugt. Sie können in sehr autarken Stationen besonders hilfreich sein. Grundsätzlich muss natürlich immer individuell geschaut werden, ob sich eine Anschaffung wirklich lohnt.