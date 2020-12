Vorsicht vor Fake-Ratgebern: Wie die Büchermafia ihr Geld stiehlt

Amazon Bestseller, Werbebanner, Top-Rezensionen und Google-Anzeigen: Diese Dinge machen beim Online-Shopping stets einen guten Eindruck. Ob ein Produkt jedoch tatsächlich den Anzeigen entspricht, bleibt oft fraglich. Im Jahr 2020 breitet sich nicht nur das Coronavirus über die Landkarte aus, auch das Internet leidet zunehmend an einer Krankheit: Einer Überflutung von Fake-Ratgebern.

Ein tatsächliches Ratgeberbuch ist eigentlich eine gute Sache: Kenn man sich zu einem bestimmten Thema nicht aus, wird ein Buch gekauft, dass einem dann hilft die Thematik zu verstehen. Soweit so gut. Doch leider ist auch das heute nicht mehr so einfach. Denn mit zunehmender Leichtgläubigkeit haben auch hier fragliche Möchtegern-Experten eine neue Nische für sich entdeckt. Sie versprechen den Lesern einen stabilen Einstieg und werben mit fundiertem Wissen ohne jedoch auch nur eines von beiden zu liefern.

Warnung vor Fake-Ratgeberbücher: "Unterirdisch schlechte Literatur"

Dr. Jan Höpker spricht auf habitgym.de von teilweiser „Unterirdisch schlechter Literatur“. In seinem Bericht macht er außerdem klar, wie einfach es ist ein sogenanntes „Schrottbuch“ zu verfassen. Er ist sich mehr als sicher, dass hier ganz einfach versucht wird, mit der Leichtgläubigkeit vieler Kunden Geld zu verdienen. Denn wirkliches Expertenwissen findet sich in diesen Büchern nicht. Vermehrt treten auch wieder Telefonbetrüger auf, die mit Spam-Anrufen Anrufer hereinlegen wollen.

Wie gesundfit.de mitteilt, werden mittlerweile ganze Themenbereiche mit Schrottbüchern überflutet. Beliebte Themengebiete sind dabei zum Beispiel der Finanzmarkt, Kryptowährungen oder Anlagestrategien. Die Flut von Versandhändlern wie Amazon mit dieser „Schrottliteratur“ sei ein Problem, dass es mittlerweile schon seit mehr als 5 Jahren gibt, wie Höpker mitteilt.

Wie kann es dann sein, dass diese vermeintlich schlechten Bücher derart hochgelobt sind? Dem Experten sind die Tricks klar: Auch hier ist die Vermarktung der Schlüssel. Gekaufte Kommentare, gekaufte Bewertungen oder Bilder von gut aussehenden, kompetent wirkenden Models auf dem Cover geben dem Kunden eine Sicherheit, hier ein Buch in der Hand zu haben, auf dessen fundiertes Wissen er bauen kann. Doch das ist nicht so. Recherchiert man die Autoren im Internet, wird man schnell fündig - oder eben auch einfach nicht. Denn den Autoren, der „Experte oder Unternehmer auf seinem Gebiet sein soll und schon seit 20 Jahren im Geschäft ist“ - gibt es oft gar nicht. Und nicht nur das: Immer wieder werden ganze Autoren frei erfunden bzw. Pseudonymen verwendet unter deren Namen man dann einen möglichst hochgestochenen Lebenslauf aufzieht, ohne dass die Person wirklich existiert.

Bild, Name und Lebenslauf: Voilà! Der Autor ist kreiert.

Aber wie kann so etwas funktionieren? Ganz einfach. Ein bisschen was über ein Thema zu schreiben ist nicht sonderlich schwer. Selbst wenn man nur die Google-Treffer-Anzeigen liest, diese zusammenfasst und in ein Buch packt, kann man dieses dann auf den Markt stellen. Ob das nun das Wissen ist, dass sich der Käufer wünscht, wenn er ohnehin nach einem Buch über ein Gebiet sucht, mit dem er nicht vertraut ist - das ist eine andere Frage. Jedoch beantwortet sie sich eigentlich allein dadurch, dass er zu einem Buch greift und nicht selbst im Internet recherchiert, von selbst. Was dabei klar sein sollte ist, dass hinter dem Konzept ganze Unternehmen stehen, die nur eines im Auge haben: Ihr Geld.