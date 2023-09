Im Herbst beginnt wieder ein neues Schuljahr und besonders für Eltern, deren Kinder eingeschult werden, bedeutet das: eine ausgiebige Einkaufstour, um verschiedene Stifte, Füller, Tintenroller und Textmarker anzuschaffen. Da kleine Kinder diese nicht nur zum Schreiben verwenden, sondern sich oft selber anmalen oder daran herumknabbern, ist es wichtig, sichere Produkte ohne Schadstoffe zu wählen.

Stiftung Warentest veröffentlichte jetzt neue Testergebnisse, nachdem sie verschiedene Schreibwaren auf die Probe gestellt hatten. Die Stiftung testete 32 Sets auf Schadstoffe, die in der Hülle oder in der Tinte enthalten sein könnten. Elf davon schnitten mit gut oder sehr gut ab, während sich auch viele mangelhafte Schreibwaren unter dem Rest befanden.

Schulzubehör fällt bei Stiftung Warentest durch - Einzelteile im Labor getestet

Zum Prüfen wurden Produkte von Edding, Faber-Castell, Pelikan, Stabilo und auch Eigenmarken von Edeka, Kik, Rewe und Rossmann ausgewählt. Von den 32 getesteten waren 12 Sets mit Text­markern, 11 Sets mit Tinten­rollern und 9 Sets mit Tinten­patronen versehen. Alle Produkte kauf­te Stiftung Warentest im Januar und Februar 2022 ein und bei der Einstufung der enthaltenen Schadstoffe orientierte man sich an EU-Richtlinien.

Zum Testen zerlegten Wissenschaftler alle Marker und Stifte in ihre Einzelteile und überprüften auch die Farben im Chemielabor. Dabei ließen sich leider Schadstoffe in den Tinten einiger Roller und Patronen sowie in Textmarkern feststellen, die in den Farben Blau, Gelb, Grün, Orange und Pink vorhanden waren.

Zunächst befanden sich sogenannte poly­zyklische aromatische Kohlen­wasser­stoffe (kurz PAK) in einigen Tinten, sowie in Materialien wie Griffflächen, Kappen oder Radierern. Dieser Stoff kann von der Haut aufgenommen werden und ist krebserregend sowie frucht- und erbgutschädigend.

Schulzubehör fällt bei Stiftung Warentest durch - einige Produkte enthalten Blei

Schwermetalle wie Blei, das der Intelligenzentwicklung schadet, und auch Kadmium konnte an einigen Griffen festgestellt werden. Hinzu kamen Nickel und Kobalt, welche potenziell Allergien auslösen. Die beiden Stoffe wurden in Textmarker- und Rollertinten von Edding, Schneider, Herlitz, Pelikan und Stabilo gefunden. Ebenso wurden Phthalat-Weichmacher, die aktuell in Spielzeug verboten sind, in einigen Produkten festgestellt.

Bei Konservierungsstoffen war das sogenannte Formaldehyd besonders problematisch, welches gegen Schimmel in Tinten gemischt wurde. Der Stoff ist ebenfalls krebserregend und konnte in drei Sets von Jes Collection, Ross­mann und in Kik-Tinten­rollern nachgewiesen werden. Aber auch Isothiazolinone, welche ebenfalls zur Konservierung verwendet werden, sind in Kosmetika wegen ihrer allergenen Wirkung bereits verboten und wurden festgestellt.

Abgesehen von weiteren Lösungsmitteln ist auch die Sicherheit von Verschlusskappen in die Bewertung mit eingeflossen. Insgesamt fielen mehr als die Hälfte der Sets durch und nur sieben sind weiterzuempfehlen. Einzig die Ergebnisse von Tintenpatronen fielen im Vergleich zu einem Test von 2018 besser aus. Damals waren fünf von sechs mangelhaft gewesen, während im Test von diesem Jahr nur eine von neun mangelhaft war.

Schulzubehör fällt bei Stiftung Warentest durch - schädliche Tinte am besten abwaschen

Um konkret zu werden, bewertete Stiftung Warentest die Tintenroller "Easy Original" von Stabilo (5,5), "Twist Tintenroller Deep Blue" von Pelikan (5,2) und "My Pen Rollerball" von Herlitz (5,2) als besonders mangelhaft.

Gut bewertete Tintenroller sind zum Beispiel "Safari Blue Tintenroller" von Lamy* (1,6) oder "Gut & Günstig Radierbare Tintenroller" von Edeka (1,7).

Bei Textmarkern bekam "Schneider Job Neon" (2,7) die beste Wertung, während "Textliner 46 Superfluorescent" von Faber-Castell (4,7) eine der schlechtesten erhielt. Hervorragend schnitten wie erwähnt Tintenpatronen mit "Kombi Tintenpatronen Königsblau" von Online (1,0) und "Schreibwelt Kombi-Tintenpatronen Königsblau" von Rossmann (1,0) ab. In dieser Kategorie jedoch bekamen "4001 Großraum Tintenpartonen Königsblau" von Pelikan (4,5) und "Quink Blau" von Parker (4,6) die schlechteste Wertung.

Deshalb sollte beim nächsten Einkauf für Schulsachen unbedingt auf den Schadstoffgehalt der Schreibwaren geachtet werden. Falls doch mal ein Missgeschick passieren sollte und sich die Kleinen mit einem der als potenziell schädlich eingestuften Produkte vollgeschmiert haben, sollte man die Farbe am besten mit Wasser und Seife abwaschen.

Vorschaubild: © Pixabay