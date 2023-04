Das steckt hinter dem weltbekannten Nike-Logo

Wie das " Swoosh "-Symbol zustande kam

"-Symbol zustande kam Nike bezahlte 35 US-Dollar für das Design

Dynamisch, leicht wiedererkennbar, simple: Das Logo von Sportwaren - und Schuhhersteller Nike ist weltweit eines der bekanntesten Markenzeichen. Weniger bekannt ist jedoch die Geschichte des ikonischen "Swoosh"-Symbols - und auch die eigentliche Bedeutung dahinter kennen viele nicht.

Beginn einer Erfolgsgeschichte: So kam das Design zustande

Im Zuge der Gründung von Nike suchte das Unternehmen Anfang der 1970er Jahre nach einem passenden Logo. Am 18. Juni 1971 entschied man sich für das Design der damals 28-jährigen Carolyn Davidson, einer Grafikstudentin an der US-amerikanischen Portland State Universität. Das Interessante daran: Nike-Mitgründer Phil Knight war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls an dieser Universität tätig und beauftragte Davidson damit, ein Design anzufertigen.

"Sie war eine Grafikstudentin in Portland und benötigte Geld", erzählte Knight rückblickend in der Fernsehsendung "The David Rubenstein Show". Als Stundenlohn bekam Davidson zwei US-Dollar.

Schon nach 17,5 Stunden Arbeit war das Logo fertig. Nike übernahm das Logo und Davidson erhielt 35 US-Dollar. Etwa ein Jahr später folgte der große Meilenstein: Das "Swoosh"-Symbol zierte den ersten Sneaker von Nike - der Beginn einer Erfolgsgeschichte, wie sich später zeigen sollte.

Das ist die eigentliche Bedeutung des Logos

Doch was bedeutet das Symbol eigentlich? Das geschwungene Design erinnert optisch an einen Haken oder einen Pfeil verglichen - doch hat damit eigentlich nichts zu tun. Inspiriert wurde das Logo nämlich vielmehr von einer Figur der griechischen Mythologie: der Siegesgöttin "Nike". Diese ist nicht nur Namensgeberin des Unternehmens, sondern eben auch wichtig für das Design des "Swoosh"-Symbols. Die Flügel der Schutzpatronin spiegeln sich klar in dem Logo wider.

Philip Knight selbst war von dem Design übrigens zunächst nicht begeistert, wie er in seinem Buch "Shoe Dog" schreibt. "Ich mag es [das Design, Anm. d. Red] nicht, aber nach einer Weile mochte ich es doch". Aus Mangel an Alternativen und wachsendem Zeitdruck entschied er sich letztlich dennoch für das "Swoosh"-Symbol.

Jahre später bekam Davidson nachträglich noch ein großes Dankeschön für ihre Arbeit: Einen Gold-Diamant-Ring mit dem Nike-Logo darauf und zusätzlich Aktienanteile in Höhe von rund einer Million US-Dollar, berichtet everysize.com.