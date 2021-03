Wer PayPal für einen Bezahlvorgang benutzt, muss sich zuerst dafür entscheiden, ob das Geld via Transfer an Unternehmen oder an Freunde und Familie überweisen will. Aber was ist eigentlich der Unterschied und was die Vor- und Nachteile zwischen den beiden Auswahlmöglichkeiten?

Der Geldtransfer ist die meist geläufigere Variante, um seine Einkäufe online zu bezahlen. Bei einem Kauf über eine Shopping-Website im Internet wird der PayPal-Nutzer direkt auf einen "Jetzt bezahlen"-Button gelotst. Wird dieser betätigt, zahlt der Nutzer einerseits die Rechnung an das Unternehmen, bei dem er gekauft hat und andererseits werden 2,49 Prozent des Betrages an PayPal gezahlt. Auf diesem Weg verdient der Dienst sein Geld, berichtet techbook.de.

So sollten Sie bei PayPal nie überweisen: Diese Optionen gibt es

Der Transfer an Unternehmen sollte bei jeglichen Zahlungen ausgewählt werden, auch wenn man dadurch die 2,49 Prozent an PayPal abdrückt. Das hat den Grund, dass in diesem Falle der Käuferschutz gewährleistet wird und man sein Geld im Falle des Nichterhaltens der Ware wieder zurückerhält.

Die andere Option, die der PayPal-Nutzer hat, ist das Senden des Geldes an "Familie und Freunde". Diese Wahlmöglichkeit sollte wesentlich seltener genutzt werden und auch nur, wenn man sich wirklich sicher ist, dass man der betreffenden Person vertrauen kann, der man das Geld sendet. So kann man sich ohne weitere anfallende Gebühren das Geld fürs Abendessen teilen, oder den monatlichen Kleinbetrag für den Lieblings-Seriendienst senden.

Die "Familie und Freunde"-Möglichkeit sollte man außerdem nur bei Kleinbeträgen nutzen, denn bekanntlich hört bei Geld die Freundschaft auf. Der Käuferschutz, der so wichtig für die Geldsendenden ist, ist nämlich in diesem Falle nicht gültig.

Betrugsfalle für PayPal-Nutzer: So sollten Sie es nicht machen

Dies ist eine häufige Falle, die sich Betrüger im Internet zunutze machen. Von diesen wird dann oft dazu geraten, die Kaufabwicklung über die Familie und Freunde Funktion bei PayPal laufen zu lassen - vermeintlich, weil man sich dadurch die 2,49 Prozent spart. Die Ware wird bei der Masche aber niemals losgeschickt. Zumeist wird dieser Trick von Nutzern auf Kleinanzeigen angewendet. Die löschen dann ihr Konto und somit sind die Spuren verwischt und das Geld ist futsch.

Fazit: Wenn Sie etwas online kaufen und sie die Ware per Post erhalten, sollten Sie immer "Waren und Dienstleistungen" auswählen, um im Falle des Nichterhalts problemlos Anspruch auf den Käuferschutz zu erheben. "Familie und Freunde" sollte nur bei absolutem Vertrauen der anderen Person gegenüber und bei Kleinstbeträgen gewählt werden. Die Gefahr, sein Geld zu verlieren ist sonst einfach zu groß.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Symbolbild: mohamed Hassan auf Pixabay