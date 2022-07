Beste Baumärkte: Vergleichsportal ermittelt Deutschlands günstigsten Baumarkt

Unsere Empfehlungen: Baumarkt-Material online bestellen - die besten Shops

Das unabhängige Vergleichsportal Vergleich.org hat Baumärkte unter die Lupe genommen und Deutschlands günstigsten Baumarkt ermittelt. Wir stellen dir den Spitzenplatzierten vor und verraten dir, welcher Baumarkt der beste Deutschlands ist.

Beste Baumärkte: Vergleichsportal ermittelt Deutschlands günstigsten Baumarkt

Vergleich.org hat sich für das Baumarkt-Ranking diverse Baumarkt-Ketten angesehen, die sich auf ganz Deutschland verteilen. Hier wurden jeweils die Preise für 40 Test-Produkte ermittelt, darunter unter anderem Standardwerkzeuge und Produkte für den Garten sowie für den Sanitärbereich. Die vergebenen Noten reichen von 1,0 für den Testsieger bis 2,5 für den Letztplatzierten. Hierbei beträgt der Preisunterschied zwischen dem günstigsten und teuersten Baumarkt ganze 14,9 Prozent. Bezüglich der Markenprodukte ist der Preisunterschied teilweise noch deutlicher: Bei einem Test-Produkt, der Schlagbohrmaschine von Bosch, gab es eine Preisdifferenz von 37,5 Prozent zwischen dem günstigsten und dem teuersten Baumarkt.

Vergleich.org merkt an, dass eines der Qualitätskriterien für einen Baumarkt auch dessen Erreichbarkeit sei: Sinnvoll sei es grundsätzlich, zu dem Baumarkt zu fahren, der sich in deiner Nähe befindet. Während Obi und Toom quer über ganz Deutschland verteilt sind, ist Bauhaus vor allem im Westen Deutschlands zu finden. Auch Hellweg konzentriert sich auf einige wenige Bundesländer, Hagebau und Hornbach hingegen sind beinahe in ganz Deutschland zu finden - Hagebau sogar in Österreich.

Vergleich: Das ist Deutschlands günstigster Baumarkt - und das ist der beste Baumarkt

Als günstigster Baumarkt des Vergleichs geht Hornbach hervor. Hier lässt es sich - bezogen auf den gesamten Warenkorb - am preisgünstigsten einkaufen. Problematisch allerdings: Die Tester konnten hier die wenigsten Marken-Produkte ausfindig machen - lediglich drei von sechs. Wer in erster Linie auf der Suche nach Malerbedarf oder Produkten aus dem Sanitärbereich ist, bekommt diese zudem bei Bauhaus* am günstigsten, so Vergleich.org. Hellweg geht, gerechnet auf den gesamten Warenkorb, als teuerster Baumarkt des Rankings hervor.

Als Vergleichssieger - und somit bester Baumarkt Deutschlands - geht Hagebau* hervor. Dieser Baumarkt wird mit einer glatten 1,0 bewertet, da hier die durchschnittliche Bewertung aus allen Vergleichskategorien am besten ist. Hornbach landet direkt dahinter, gefolgt von Bauhaus* und Obi*. Obi gilt auch als Preis-Leistungs-Sieger - hier bekommt man die beste Leistung für sein Geld.

Im Folgenden stellen wir dir die besten Baumärkte Deutschlands, so wie sie von Vergleich.org ermittelt wurden, vor.

Platz 1: Hagebau

Hagebau* ist der beste Baumarkt Deutschlands - zu diesem Ergebnis kommen die Tester von Vergleich.org. Gegründet wurde Hagebau bereits 1964 und ist mittlerweile mit insgesamt 384 Filialen in Deutschland und Österreich vertreten. Die Tester vergeben eine glatte 1,0, da das Preisniveau als sehr gut eingestuft wird. Markenprodukte sind bei Hagebau zu normalen Preisen zu bekommen. Auch die Verfügbarkeit von Markenprodukten wird als sehr gut bewertet. Bei Hagebau erhältst du Produkte rund um Garten, Bauen und Renovieren, Bad und Sanitär sowie vieles mehr.

Platz 2: Hornbach

Auf Platz 2 der besten Baumärkte Deutschlands liegt der Preis-Sieger Hornbach. Dieser wird mit der Note 1,7 ("gut") bewertet und ist der jüngste unter den Baumärkten im Preisvergleich (Gründung: 1993). Mittlerweile lässt sich eine Vielzahl an Baumarkt-Produkten in insgesamt 99 Hornbach-Filialen in ganz Deutschland finden (ausgenommen: Mecklenburg-Vorpommern). Die Verfügbarkeit von Markenprodukten wird als eher durchschnittlich eingestuft, dafür gelten diese als noch günstiger als beim Testsieger.

Platz 3: Bauhaus

Auch die bekannte Baumarkt-Kette Bauhaus* lässt sich unter den besten Baumärkten Deutschlands finden und belegt mit der Note 1,8 ("gut") den dritten Platz im Ranking. Das 1960 gegründete Unternehmen ist derzeit mit insgesamt 157 Filialen und Fach-Centern in Deutschland vertreten - in erster Linie im Westen Deutschlands. Das Preisniveau wird vom Vergleichsportal als gut eingeschätzt. Markenprodukte sind zu normalen Preisen verfügbar.

Platz 4: Obi

Obi* landet auf Platz 4 im Ranking der besten Baumärkte in Deutschland (Note: 2,0 bzw. "gut"). Gegründet wurde die bekannte Baumarkt-Kette bereits 1960 und umfasst mittlerweile deutschlandweit ganze 350 Filialen. In der Kategorie "Preisniveau" schneidet Obi gut ab, auch die Verfügbarkeit von Markenprodukten wird als gut bewertet. Die Kosten für Markenprodukte können als normal betrachtet werden. Im Vergleich zu den anderen Baumärkten im Ranking, geht Obi als der Preis-Leistungs-Sieger hervor.

Platz 5: Toom

Der Baumarkt Toom* besteht bereits seit 1978 und ist deutschlandweit durch insgesamt 360 Filialen und Garten-Center vertreten. Im Ranking von Vergleich.org schafft es Toom auf den vorletzten Platz und erhält die Note 2,3. Das Preisniveau wird als gut bewertet, die Verfügbarkeit von Markenprodukten als eher durchschnittlich. Wer hier Markenprodukte kaufen möchte, muss etwas mehr hinblättern als bei den vorangegangenen Baumärkten - die Kosten für Markenprodukte werden als eher teuer eingeschätzt.

Platz 6: Hellweg

Auf Platz 6 ein Baumarkt, der vor allem in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin vertreten ist: Hellweg erhält die Note 2,5 ("befriedigend"). Der 1971 gegründete Baumarkt ist mittlerweile mit insgesamt 87 Filialen in Deutschland vertreten. Das Preisniveau gilt als gut, ebenso wie die Verfügbarkeit von Markenprodukten. Minuspunkt allerdings: Die Markenprodukte, die hier erhältlich sind, werden von Vergleich.org als teuer eingeschätzt - deshalb der letzte Platz im Ranking.

Baumarkt-Material online bestellen: Das sind unsere Empfehlungen

Wer sich in Haus oder Garten handwerklich betätigen möchte, muss sich nicht zwangsläufig in den Baumarkt schleppen. Mittlerweile gibt es online eine Vielzahl an Websites, auf denen du dich mit allem eindecken kannst, dass du für dein Bauprojekt, deine Renovierung oder deine Garten-Angelegenheiten benötigst. Hier sind unsere Empfehlungen für die besten Online-Shops, in denen du Baumarkt- Material bestellen kannst:

Globus*: Sehr große Auswahl an Material aus den Bereichen Garten & Freizeit, Holz & Bauelemente und vieles mehr.

Otto*: Der Versandhändler bietet ein breites Sortiment an Baumarkt-Artikeln an, darunter u.a. Werkzeuge, Baustoffe und nachhaltige Baumarkt-Artikel.

Baur*: Auch dieser Versandhändler bietet eine große Zahl an Baumarkt-Produkten an, darunter Werkzeuge, Gartengeräte und Pflanzen.

Amazon*: Der Online-Riese verfügt über eine eigene Baumarkt-Sparte und bietet zahlreiche Baumarkt-Artikel an.

Tipp: Auf der Suche nach den besten Angeboten für spezifische Baumarkt-Produkte? Dann kann dir ein Besuch bei Idealo* helfen. Hier sind unter anderem die besten Schnäppchen aus den Bereichen Sanitär, Pflanzen, Küche und weitere aufgelistet.

Fazit: Das ist Deutschlands günstigster Baumarkt

Das Vergleichsportal Vergleich.org hat ermittelt: Hornbach ist Deutschlands günstigster Baumarkt. Als bester Baumarkt Deutschlands gilt dennoch Hagebau, der als Vergleichssieger hervorgeht. Bauhaus und Obi zählen ebenfalls zu den besten Baumärkten Deutschlands - Obi ist zugleich Preis-Leistungs-Sieger.

Wer renovieren, bauen oder gärtnern möchte, muss dafür jedoch nicht physisch in den Baumarkt gehen: Unsere Empfehlungen für Online-Shops bieten dir eine große Auswahl an Baumarkt-Artikeln zu günstigen Preisen.

