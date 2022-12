Viele kennen das vermutlich: Man nimmt das heiß ersehnte Amazon-Paket entgegen und reißt es sofort auf, ohne groß auf die Verpackung zu achten. Muss man ja auch nicht, es sei denn, die Verpackung ist außen offensichtlich beschädigt.

Schaut man sich die Kartons des Versandriesen aber mal etwas genauer an, fällt schnell auf: Auf der Verpackung ist mehr, als nur der Adressaufkleber. Was nach Geheimsprache oder einer Art Code aussieht, verrät den Mitarbeitenden in den Amazon-Lagern so einiges.

Zahlen-Buchstaben-Kombinationen bei Amazon: Das ist ihre Bedeutung

Auf jedem Karton steht einer der folgenden Codes: A1, A2, A3, A4, A5, M1, M2, M3, M4, M5, E1, E2, E3, E4, E5 oder E6. Anders als der Rest, sind diese Kombinationen nicht aufgeklebt, sondern sogar auf die Kartonage gedruckt.

Wie Thorsten Schwindhammer, PR-Manager bei Amazon, dem Nachrichtenportal t-online erklärt hat, stehen diese Buchstaben und Zahlen für die Größe der benötigten Verpackung.

"Wir verwenden eine Vielzahl an Technologien, einschließlich Algorithmen für die Paketgrößen, frustfreie Verpackung und Box-on-Demand, um die am besten geeignete Kartongröße zu bestimmen, sodass die Bestellung von unserem Lager bis zur Türschwelle des Kunden geschützt ist", führt Schwindhammer weiter aus.

Pakete bei Amazon: Was steckt hinter dem jeweiligen Code?

Jedes Produkt, das in einem Amazon-Lager ankommt, wird vermessen und gewogen. Dann errechnet eine Software, welche Verpackung für das Produkt notwendig ist. Wenn ein Mitarbeitender das Produkt dann verpacken will, muss er nur den Karton mit der richtigen Kombination auswählen.

Steht also auf dem Karton zum Beispiel eine Kombi mit dem Buchstaben A, findet man darin eher kleine, flache Produkte, wie Ladekabel oder Taschenbücher. Bei mittelgroßen Gegenständen, wie Smartphones, kommen Kartonagen mit dem Buchstaben M zum Einsatz. Bei Sammelbestellungen oder größeren Produkten, wie zum Beispiel Schuhen, werden die Mitarbeitenden in der Regel auf Kartons mit einem E zurückgreifen. Das spart auch Zeit. Für die A-Reihe brauchen Mitarbeitende circa 12 Sekunden pro Paket - das sind 300 Pakete pro Stunde, wie das Portal CHIP berichtet.

Auch für Ausnahmen ist Amazon gewappnet: Für besonders große Produkte gibt es zwar keine passenden Kartonagen auf Lager, da diese weit seltener verkauft werden. Es steht aber eine sogenannte Box-on-Demand Maschine bereit. "Diese Maschinen schneiden passgenau die richtige Kartonage zurecht, sodass beispielsweise der Sonnenschirm für die Terrasse nach Zuschnitt passend durch die Mitarbeiter verpackt werden kann", erklärt Schwindhammer.

Trotz Codes: Wieso kommen kleine Gegenstände oft in großen Kartons?

Bestimmt kennst du das: du hast einen kleinen Gegenstand bestellt, aber der Karton ist riesig. Trotz aller Technologie passieren also auch bei Amazon immer wieder Fehler, könnte man meinen.

Doch selbst das ist Absicht. Die Amazon Software erkennt nicht nur die Größe eines Gegenstandes, sondern auch Waren, die übermäßig oft beschädigt beim Verbraucher ankommen. Um das zu vermeiden, werden diese Käufe oft in größere Kartons gepackt. Hier kann der Mitarbeitende zum Beispiel zusätzliches Packpapier in das Paket geben, um die Ware zu schützen.

Außerdem werden vor allem kleinere, briefförmige Pakete immer wieder in den Briefkasten gestopft, wenn der Empfänger nicht Zuhause ist. So werden sowohl die Verpackung als auch die Ware im Inneren immer wieder beschädigt. Auch das kann mit einer größeren Verpackung vermieden werden.