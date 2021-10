Deutschland vor 1 Stunde

Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Co.: An der Supermarkt-Kasse gilt die "15-Sekunden-Regel"

Wir kennen es alle: Dauert es an der Kasse zu lange, verliert der Supermarkt schnell seine Kunden. Daher gilt in vielen Läden die "15-Sekunden-Regel". Wir erklären, was es damit auf sich hat.