Explodierende Fleischpreise, Allzeithoch bei den Lebensmittelpreisen und steigende Inflation: Die Preise im Supermarkt sind in den ersten Monaten in 2022 teils massiv gestiegen. Der und die deswegen gestiegenen Energiepreise werden oft als Ursache genannt. Ein Ende beider "Katastrophen" ist aktuell nicht in Sicht. Im März 2022 erreichte die .

Der Anstieg der Lebensmittelpreise wird, so zeigt es ein Bericht vom Vebraucher-Portal "Chip 365" auch durch Aldi, Lidl und Co. beeinflusst. Ein "Preis-Beben" durch die Discounter drohe, das die Supermärkte unter Druck setze, heißt es bei Chip. Aldi, Lidl und Co. seien "Impulsgeber für die Preise im Markt", heißt es in einem zweiten Bericht im "Handelsblatt". Konsumexperte Chebab Wahby erklärt die Discounter als Taktgeber für die Teuerungen.

"Preis-Beben" dank Aldi, Lidl und Co.: Wie Discounter die Preise im Supermarkt bestimmen

Wahby geht davon aus, dass die Discounter ihre Preise kontinuierlich anheben werden, sowohl bei den Eigenmarken als auch bei den Markenartikeln. Zugleich warnt der Experte vor den teuren Folgen. Es werde eine Preisbewegung in der Breite geben, kündigt Wahby an. Denn: Die Supermärkte werden nachziehen.

Im Gespräch mit Chip erklärt Peter Kenning, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, wo Kunden von Supermärkte mit den ersten Preissteigerungen rechnen müssen. Die Händler werden, so seine Prognose, an den Preisen der Discounter orientieren und reagieren. "Unter anderem, indem sie die Preise für ihre günstigen Eigenmarkenprodukte anpassen", zitiert das Verbraucher-Portal Kenning.

Das seine Vermutung richtig ist, das zeigen Entwicklung aus dem März 2022. Wie die Lebensmittelzeitung verkündete, erhöhte Aldi bei rund 400 Produkten den Preis. Wie Chip recherchierte, reagierten Edeka und Rewe darauf – mit einer Preisanpassung. Das würden Medienberichte belegen.

Die Folgen für die Verbraucher sind noch nicht komplett abzusehen, werden aber vermutlich teuer. Sparen im Supermarkt, unter anderem mit diesen Tipps, gewinnt dadurch noch mehr an Bedeutung.