"Trinken wir selbst nicht": Diese Getränke solltest du im Flugzeug niemals bestellen

Viele Passagiere wollen auch während des Fluges etwas trinken, insbesondere, wenn lange Flugstrecken anstehen oder die Getränke im Ticketpreis enthalten sind.

Eine Flugbegleiterin einer amerikanischen Airline rät auf TikTok jedoch vor bestimmten Getränken ab.

Tee und Kaffee lieber nicht im Flugzeug trinken

Die TikTokerin "cierra_mitts" postet regelmäßig Videos aus ihrem Alltag als Flugbegleiterin und stellt klar: "Wenn wir nicht super verzweifelt sind, trinken wir keinen Kaffee oder Tee, der im Flugzeug angeboten wird."

Aber was ist der Grund? Sie erklärt, dass das Wasser für den Tee und Kaffee aus demselben Wassertank kommen, und dieser "nie gereinigt" werde.

Fluggesellschaften versichern zwar immer wieder, dass die Wasserqualität an Bord regelmäßig getestet werde, "aber uns wurde gesagt, dass es etwa sechs bis neun Monate dauert, bis ein Test im Flugzeug durchgeführt wird", meint die Stewardess. Eine andere Stewardess der British Airways meinte ebenfalls in der Vergangenheit: "Die Wassertanks werden nicht genug gereinigt – wenn überhaupt. Es gibt einen Grund, warum wir Wasser in Flaschen anbieten."

TikTok-User*innen dankbar für Hinweis der Flugbegleiterin

User*innen auf TikTok zeigen sich dankbar für den Hinweis der Flugbegleiterin. Ein Nutzer schreibt: "Das habe ich nie gewusst. Danke für die Info! Gut, dass ich den Kaffee nicht trinke."

Einige zweifeln jedoch auch an den Aussagen. "Als Luftfahrtmechaniker kann ich sagen, dass wir regelmäßig Wasserdesinfektionen durchführen und das Wasser mehrmals im Monat testen lassen", erklärt einer. Ein anderer User schreibt: "Ich bin Techniker bei einer großen Fluggesellschaft. Wir reinigen ständig die Wassersysteme."

Eine Studie der City University of New York von 2019 kam tatsächlich zu dem Schluss, dass das Leitungswasser in US-Airlines nicht die beste Qualität besitze. Das Wasser wurde auf E.coli- und andere coliforme Bakterien überprüft, welche Durchfall oder Magen-Darm-Beschwerden auslösen können. Die Airlines JetBlue und Spirit Airlines erhielten bei dieser Überprüfung die schlechtesten Bewertungen. Ebenfalls schlecht schnitten United Airlines, American Airlines und Delta ab. Die British-Airways-Mitarbeiterin empfiehlt, sich eine eigene Flasche am Flughafen zu kaufen.

Auch interessant: Flugbegleiter packt aus: Diese 9 Dinge solltest du niemals im Flugzeug tun