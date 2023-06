Luftlöcher beim Fliegen: Wie gefährlich sind sie?

Am besten den gesamten Flug über angeschnallt bleiben

Wann du mit Luftlöchern rechnen musst

Ein Luftloch ist genaugenommen eine Luftbewegung, die zu Turbulenzen führt und das Flugzeug einige Meter absacken lässt. Durch die Veränderung der Höhe fühlst du unter Umständen ein flaues Gefühl im Magen und Gegenstände können im Innenraum verrutschen. Wir erklären dir im Folgenden, wie diese Turbulenzen entstehen und ob sie gefährlich sind.

So entstehen Luftlöcher beim Fliegen

Ein Luftloch in diesem Sinne gibt es tatsächlich gar nicht. Es gibt keinen luftleeren Raum, in dem das Flugzeug plötzlich an Höhe verliert. Allerdings ist die Luft ständig in Bewegung und verändert sich, je höher geflogen wird. So ist die warme Luft leichter als kalte und steigt nach oben. Die kältere strömt parallel nach unten, dieser Vorgang wird Thermik genannt. Treffen die Ströme aufeinander, dann können Auf- beziehungsweise Abwinde entstehen.

Das sind senkrechte Bewegungen, die dazu führen, dass das Flugzeug über einen kurzen Zeitraum nach unten gedrückt wird. Das Gute dabei ist, dass die sogenannten Luftlöcher nur von kurzer Dauer sind, da die Pilot*innen sofort tiefer oder höher fliegen, um die Turbulenzen zu vermeiden. Da die Luftbewegung abwärts gerichtet ist, haben Passagier*innen häufig das Gefühl, das Flugzeug würde in ein tiefes Loch fallen.

In der Regel sind es jedoch nur wenige Meter, durch die du in deinen Sitz gedrückt oder ein wenig angehoben wirst. Das Ganze fühlt sich schlimmer an als es ist, was an der hohen Geschwindigkeit des Flugzeugs liegt. Fährst du beispielsweise mit deinem Auto mit 50 km/h durch eine Senke, dann fühlt sich das Ganze deutlich entspannter an, als mit 150 km/h. Ein Flugzeug ist in der Regel mit 800 bis 900 km/h unterwegs, weshalb sich die Veränderung so intensiv anfühlt.

Diese Auswirkungen hat das Wetter

Während des Fluges solltest du den ganzen Zeitraum über angeschnallt bleiben, dann sind die Luftlöcher im Prinzip ungefährlich. Zur Gefahr werden können ebenso herumfliegende Gegenstände, weshalb die Airlines bei Luftlöchern den Board-Service einstellen und bereits vor Abflug kontrollieren, ob alle Gepäckfächer geschlossen sind. Auch wenn die Anschnallzeichen erloschen sind, ist es empfehlenswert, weiterhin den Gurt geschlossen zu halten, da die Turbulenzen auch unvorhergesehen auftreten können. In den meisten Fällen können Wetterdienste die Windzonen jedoch bestimmen. Piloten können sie ebenfalls an der Wolkenbildung erkennen und umfliegen.

Innerhalb von Wolken treten immer Turbulenzen auf, daher vermeiden die Airlines den Flug durch Gewitterwolken. In einem Gewitter treffen verschiedene Winde unterschiedlich stark aufeinander und auch die Temperaturen der Winde unterscheiden sich. Dadurch können besonders schwere Turbulenzen auftreten, allerdings werden die Gewitter umflogen oder das Flugzeug weicht nach oben beziehungsweise unten aus.

Es können jedoch auch Turbulenzen auftreten, selbst wenn keine Wolken zu sehen sind. Die Luftlöcher in wolkenfreier Luft entstehen in Scherwinden: Dabei treffen Windfelder aufeinander, die eine unterschiedliche Geschwindigkeit und Richtung haben. Umfliegen können die Flugkapitän*innen diese Felder nicht, da sie vollkommen unvorhersehbar sind. Für die großen Passagierflugzeuge sind diese Luftlöcher jedoch kein Problem, sie sind dafür gebaut und halten den Kräften stand.

Wo treten Luftlöcher besonders häufig auf?

Vor allem über Europa ändert sich der Jetstream, also der Starkwind, relativ häufig. Sowohl auf der Nord- als auch auf der Südhalbkugel gibt es diese Westwindströmung, die rund um den Globus in 9 bis 14 Kilometern Höhe weht.

Trifft man auf diesen Starkwind, kann es zu Turbulenzen kommen. In der Regel wissen die Airlines jedoch, in welchen Bereichen der Jetstream zu erwarten ist und umfliegen diesen. Ebenso kann es zu Luftlöchern rund um Gebirge kommen, wenn diese quer zur Windrichtung liegen.

Das kommt in Europa vor allem bei den Pyrenäen vor, allerdings sind die Luftlöcher in der Regel relativ überschaubar. Ebenso treten die Luftlöcher im Sommer häufiger auf als im Winter, da die Temperaturunterschiede größer sind.

Fazit

Luftlöcher sind also keine Gefahr für das Flugzeug. Wenn Turbulenzen auftreten, solltest du dich jedoch in jedem Fall anschnallen, am besten lässt du den Gurt den gesamten Flug über geschlossen. Zudem solltest du dein Getränk zügig austrinken oder auf den Boden stellen; das gilt vor allem für Heißgetränke. So riskierst du keine Verbrennung, falls dein Kaffee oder Tee umkippt. Wenn du gerade auf dem Weg zur Toilette bist, dann ist es empfehlenswert, dich auf den Boden zu setzen und dort festzuhalten. Ansonsten bewahre Ruhe, die Luftlöcher sind meistens nur von kurzer Dauer und das Flugzeug sackt lediglich wenige Meter ab.