Die schönsten Naturwunder Deutschlands: Tipps für sehenswerte Orte

Naturliebhaber aufgepasst: In Deutschland gibt es viele reizvolle Orte zu bestaunen.

Von unterirdischen Grotten über Blütenmeere bis in die Berge - für jeden Geschmack gibt es das richtige Ausflugsziel.

Heideblüte in der Lüneburger Heide

In der Lüneburger Heide gibt es alljährlich ein Naturschauspiel, das laut einer alten Faustregel etwa in der Zeit vom 8. August bis zum 9. September zu bestaunen ist: In dieser Zeit findet die sogenannte Heideblüte statt und die Heideflächen erstrahlen durch die Blüte der Besen- und Glockenheide in einem kräftigen Violett. Diese ganz besondere Art von Naturlandschaft ist einmalig in Mitteleuropa und kann im autofreien Naturschutzgebiet der Lüneburger Heide rund um den Wilseder Berg betrachtet werden.

Faszinierende Tropfsteinformationen in den Saalfelder Feengrotten

Bei den Feengrotten in Saalfeld (Thüringen) handelt es sich um ein Schaubergwerk, das aus einem stillgelegten Bergwerk entstanden ist. Es liegt am Rande des Thüringer Schiefergebirges und ist bekannt für seine atemberaubenden, farbigen Tropfsteinformationen. Die Feengrotten sind die am zweithäufigsten besuchte Schauhöhle der Welt - und werden als die Farbenreichste bezeichnet.

Fjordartige Postkartenlandschaft am Königssee im Berchtesgadener Land

Der Königssee in Oberbayern eine wahre Naturschönheit! Ein Gebirgssee inmitten steiler Berghänge der Berchtesgadener Alpen, umgeben von malerischen Landschaften. Schon 1910 wurde dieser Ort als schützenswert angesehen, mittlerweile sindder Königssee und das Gebiet um ihn herum Teil des Nationalparks Berchtesgaden. Trotz der hohen Besucherzahlen ist der einzige fjordartige Gebirgssee in Mitteleuropa einer der saubersten Seen Deutschlands.

Die spektakuläre Kulisse des Elbsandsteingebirges in der Sächsischen Schweiz

Das Elbsandsteingebirge erstreckt sich zwischen Deutschland und Tschechien am Oberlauf der Elbe. Der deutsche Teil wird Sächsische Schweiz genannt und bietet eine spektakuläre Kulisse: dicht bewaldetet Tafelberge und frei stehende Sandsteinfelsen, soweit das Auge reicht. Vor etwa 100 Millionen Jahren entstand diese in Mitteleuropa einzigartige Landschaft im Meer. Umfangreiche Freizeitangebote machen sie zum idealen Ausflugsziel.