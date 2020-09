Nicht nur wegen seiner Nähe zu Deutschland gilt Tschechien als beliebtes Urlaubsziel für deutsche Touristen. Das Land punktet mit sehenswerten Städten, schöner Natur und einer einzigartigen Kultur. Insbesondere die Hauptstadt Prag ist seit jeher ein äußerst populäres Ausflugsziel.

Aufgrund der Corona-Pandemie schien ein Urlaub in der Tschechischen Republik dieses Jahr kaum möglich. Die Auswirkungen der Pandemie führten dazu, dass die Grenzen geschlossen wurden. Nachdem sich die Lage zwischenzeitlich etwas entspannt hatte, nimmt die Zahl der Corona-Neuinfektion nun wieder massiv zu.

Rekord bei Infektionen: Erstmals mehr als 2000 neue Corona-Fälle in Tschechien

In Deutschlands Nachbarland Tschechien ist erstmals die Schwelle von 2000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden überschritten worden. Am Mittwoch kamen 2139 Fälle hinzu, wie am Donnerstag (17. September 2020) aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorging. Die Gesamtzahl der jemals Infizierten stieg damit auf rund 41 000. In Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung starben nachweislich 482 Menschen.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen liegt damit aktuell fast genauso so hoch wie in Deutschland, obwohl Tschechien nur knapp 10,7 Millionen Einwohner hat. Die deutsche Bundesregierung hatte ihre Reiseverwarnung für Prag am Mittwochabend auf die angrenzende Mittelböhmische Region ausgeweitet. Der Speckgürtel um die Hauptstadt hat knapp 1,4 Millionen Einwohner.

Das Gesundheitsministerium in Prag verschärfte die Regeln für Gaststätten, Bars, Cafés und Nachtklubs: Sie dürfen künftig nur noch so viele Menschen einlassen, wie sie Sitzplätze haben.

Rasante Corona-Ausbreitung: Deutschland erklärt Prag zum Risikogebiet

Weil sich das Coronavirus in Tschechien weiterhin rasant ausbreitet, sprach die Bundesregierung sprach am Mittwochabend (9. September 2020) eine Reisewarnung für die am stärksten betroffene Hauptstadt Prag aus und erklärte sie zum Risikogebiet. Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich in Quarantäne begeben und testen lassen. Die Warnung ermöglicht es Reisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

Bei der Zahl der täglichen Neuinfektionen wurde in Tschechien ein neuer Rekordwert erreicht. Am Dienstag kamen 1164 Fälle hinzu, wie das Gesundheitsministerium in Prag am Mittwoch bekanntgab. Der bisherige Höchstwert innerhalb von 24 Stunden hatte bei knapp 800 gelegen. Die Gesamtzahl der aktiv Infizierten stieg damit auf rund 9300. Es wurden bisher insgesamt 441 Todesfälle mit einer Covid-19-Erkrankung in Verbindung gebracht. Tschechien hat nur knapp 10,7 Millionen Einwohner.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte den jüngsten Anstieg bereits am Vortag als «besorgniserregend» bezeichnet. Der tschechische Gesundheitsminister Adam Vojtech gab nun bekannt, dass vom Donnerstag an landesweit eine Maskenpflicht in allen Innenräumen außerhalb der eigenen Wohnung gelte. Betroffen davon sind auch Büros, nicht aber Klassenzimmer. Ausgenommen sind unter anderem Kinder unter zwei Jahren. Bereits zuvor musste in öffentlichen Verkehrsmitteln ein Mundschutz getragen werden.

Tschechischer Ministerpräsident in der Kritik

«Wir rufen alle Bürger zu maximaler Verantwortung und der Einhaltung grundlegender Hygieneregeln auf», teilte der 33 Jahre alte Minister der populistischen Partei ANO mit. In den sozialen Netzwerken stieß die Ankündigung Vojtechs überwiegend auf Kritik. Dem tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis wurde vorgehalten, dass er erst im Juni erklärt habe, es werde künftig keine flächendeckenden Maßnahmen mehr geben. Eine Corona-Ampel sollte regional begrenzte Verschärfungen ermöglichen.

Die Regierung in Prag hatte Mitte März als eine der ersten eine Maskenpflicht eingeführt und die Grenzen geschlossen, die Maßnahmen aber später wieder zurückgefahren. Nun sagte Regierungschef Babis, der sein Land zu Beginn der Pandemie als einen Musterschüler präsentiert hatte, man stehe vor einem «schweren Herbst».

Beobachter gehen davon aus, dass der jüngste Anstieg auch mit dem Ende der Sommerferien und der Rückkehr zahlreicher Urlauber zusammenhängen dürfte. Zu den beliebtesten Reiseländern der Tschechen zählt traditionell Kroatien, wo die Corona-Zahlen zuletzt ebenfalls gestiegen waren.

Reisewarnung trifft Tourismusbranche hart

Mit der Einstufung Prags als Risikogebiet muss die Tourismusbranche der Moldau-Metropole einen neuerlichen Schlag verkraften.

Vor dem Rathaus der Stadt demonstrierten am Mittwochnachmittag mehrere Hundert Fremdenführer, die über existenzbedrohende Verdienstausfälle klagten. Sie hielten Schilder mit dem Notsignal «SOS» hoch. «Wir brauchen einen Rettungsring», forderte eine Sprecherin ihrer Berufsvertretung und forderte staatliche Hilfen.

Urlauber, die Tschechien einen Besuch abstatten wollen, müssen einige Corona-Regeln beachten. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Tschechien-Urlaub 2020: Worauf müssen Reisende achten?

Tschechiens Grenzen sind für deutsche Handelspartner und Touristen schon seit Anfang Juni wieder geöffnet. Geworben wurde mit vielen Vergünstigungen und leeren Touristenattraktionen wie die Karlsbrücke in Prag, die normalerweise maßlos überfüllt ist. Mittlerweile dürfte wieder deutlich mehr in unserem Nachbarland los sein.

Diese Regeln gelten aktuell in Tschechien:

Ist eine Einreise mit dem Flugzeug, der Bahn oder dem Bus möglich?

Ja, die Grenzen in Tschechien sind geöffnet. Allerdings werden die EU-Mitgliedsstaaten und andere Länder des Schengen-Raums regelmäßig in ein Ampelsystem unterteilt, wodurch das Corona-Risiko eingeschätzt werden soll. Es müssen nur diejenigen Touristen einen "Covid-19"-Test machen, die aus einem Land mit hohem Risiko (rot) einreisen. Deutschland befindet sich in einer äußerst stabilen Lage, das Risiko wird als gering (grün) eingeschätzt. Eine Einreise mit dem Auto ist also problemlos möglich. Auch Züge und Busse fahren wieder von Deutschland aus nach Tschechien. Für den internationalen Flugverkehr sind die Flughäfen Brünn/Turany, Karlsbad, Ostrava/Mošnov, Pardubice, Prag/Ruzyne und Prag/Kbely geöffnet.





Ja, die Grenzen in Tschechien sind geöffnet. Allerdings werden die EU-Mitgliedsstaaten und andere Länder des Schengen-Raums regelmäßig in ein Ampelsystem unterteilt, wodurch das Corona-Risiko eingeschätzt werden soll. Es müssen nur diejenigen Touristen einen "Covid-19"-Test machen, die aus einem Land mit hohem Risiko (rot) einreisen. Deutschland befindet sich in einer äußerst stabilen Lage, das Risiko wird als gering (grün) eingeschätzt. Eine Einreise mit dem Auto ist also problemlos möglich. Auch Züge und Busse fahren wieder von Deutschland aus nach Tschechien. Für den internationalen Flugverkehr sind die Flughäfen Brünn/Turany, Karlsbad, Ostrava/Mošnov, Pardubice, Prag/Ruzyne und Prag/Kbely geöffnet. Was muss ich bei der Einreise nach Tschechien beachten?

Die Grenzen sind für den Tourismus uneingeschränkt geöffnet, sofern man nicht aus einem Land mit hohem Corona-Risiko einreisen möchte, oder sich in einem solchen Land mindestens zwölf Stunden in den vorangegangenen 14 Tagen aufgehalten hat. In diesem Fall müsste ein "Covid-19"-Test durchgeführt werden. Das Beiführen eines Reisepasses oder Personalausweis gilt selbstverständlich wie auch schon vor der Corona-Pandemie.





Die Grenzen sind für den Tourismus uneingeschränkt geöffnet, sofern man nicht aus einem Land mit hohem Corona-Risiko einreisen möchte, oder sich in einem solchen Land mindestens zwölf Stunden in den vorangegangenen 14 Tagen aufgehalten hat. In diesem Fall müsste ein "Covid-19"-Test durchgeführt werden. Das Beiführen eines Reisepasses oder Personalausweis gilt selbstverständlich wie auch schon vor der Corona-Pandemie. Muss ich in Tschechien in Quarantäne?

Nein, Sie können sich in Tschechien frei bewegen. In Quarantäne muss nur, wer aus einem Land mit hohem Risiko einreist und kein negatives Testergebnis vorweisen kann.





Muss ich in Tschechien Mundschutz tragen?

Seit dem 10. September 2020 gilt in ganz Tschechien die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in allen Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Wohnungen und Unterkünfte, zum Beispiel Hotelzimmer, sind davon ausgenommen. Das tschechische Gesundheitsministerium informiert zudem auf seiner Website (in englischer Sprache) darüber, in welchen Landkreisen besondere Hygienemaßnahmen gelten.

Seit dem 10. September 2020 gilt in ganz Tschechien die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in allen Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Wohnungen und Unterkünfte, zum Beispiel Hotelzimmer, sind davon ausgenommen. Das tschechische Gesundheitsministerium informiert zudem auf seiner Website (in englischer Sprache) darüber, in welchen Landkreisen besondere Hygienemaßnahmen gelten. Gelten in Tschechien Abstandsregeln?

Ja, in Tschechien gilt ein Mindestabstand von zwei Metern im Freien. Im Innenbereich bei Räumen mit maximal 15 Personen sollen mindestens 1,50 Meter Abstand eingehalten werden.





Ja, in Tschechien gilt ein Mindestabstand von zwei Metern im Freien. Im Innenbereich bei Räumen mit maximal 15 Personen sollen mindestens 1,50 Meter Abstand eingehalten werden. Sind Restaurants, Cafés und Museen geöffnet?

Ja, in Tschechien haben sämtliche öffentlichen Einrichtungen wieder geöffnet. Hotels, Restaurants, Museen und Sehenswürdigkeiten sind mit Einschränkungen hinsichtlich Belegungs- und Besucherzahlen geöffnet. Die Hände sollen beim Betreten mit bereitgestellten Hygienemitteln desinfiziert werden. Die Öffnungszeiten von Bars und anderen Nachtlokalen sind eingeschränkt - so gibt es beispielsweise zwischen 0 Uhr und 6 Uhr eine Sperrstunde. Mitte September 2020 verschärfte das Gesundheitsministerium in Prag die Regeln für Gaststätten, Bars, Cafés und Nachtklubs: Sie dürfen künftig nur noch so viele Menschen einlassen, wie sie Sitzplätze haben.





Ja, in Tschechien haben sämtliche öffentlichen Einrichtungen wieder geöffnet. Hotels, Restaurants, Museen und Sehenswürdigkeiten sind mit Einschränkungen hinsichtlich Belegungs- und Besucherzahlen geöffnet. Die Hände sollen beim Betreten mit bereitgestellten Hygienemitteln desinfiziert werden. Die Öffnungszeiten von Bars und anderen Nachtlokalen sind eingeschränkt - so gibt es beispielsweise zwischen 0 Uhr und 6 Uhr eine Sperrstunde. Mitte September 2020 verschärfte das Gesundheitsministerium in Prag die Regeln für Gaststätten, Bars, Cafés und Nachtklubs: Sie dürfen künftig nur noch so viele Menschen einlassen, wie sie Sitzplätze haben. Gibt es in Tschechien Einschränkungen in anderen Freizeitaktivitäten?

Alle Outdoor-Aktivitäten sind mit einigen regionalen Einschränkungen, wie etwa eine maximale Personenbegrenzung, erlaubt. Darunter fällt auch der Besuch der Außenanlagen von Burgen und Schlössern. Auch die Innenbereiche solcher Denkmäler sind wieder für den Tourismus geöffnet. Laut Auswärtigem Amt besteht eine Teilnehmerbegrenzung von 1000 Personen im Freien sowie 500 Personen in geschlossenen Räumen für Feiern, Theater- und Filmvorführungen, Sport- und anderen Veranstaltungen sowie auf Märkten.





Alle Outdoor-Aktivitäten sind mit einigen regionalen Einschränkungen, wie etwa eine maximale Personenbegrenzung, erlaubt. Darunter fällt auch der Besuch der Außenanlagen von Burgen und Schlössern. Auch die Innenbereiche solcher Denkmäler sind wieder für den Tourismus geöffnet. Laut Auswärtigem Amt besteht eine Teilnehmerbegrenzung von 1000 Personen im Freien sowie 500 Personen in geschlossenen Räumen für Feiern, Theater- und Filmvorführungen, Sport- und anderen Veranstaltungen sowie auf Märkten. Was passiert, wenn ich gegen die Auflagen verstoße?

Bei einem Verstoß gegen die Corona-Auflagen droht ein Bußgeld von bis zu 380 Euro.

Jetzt Hotel buchen! bed_grey Created with Sketch.

Weitere Informationen zum Sommerurlaub in Tschechien 2020 während der Corona-Krise finden Sie unter anderem beim "Auswärtigen Amt", der Deutschen Botschaft Prag und beim "ADAC".

Hinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Buchungs-Links sind sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und dann ein Hotel buchen, bekommen wir eine Provision von einem Kooperationspartner (z. B. Booking.com oder hotel.de). Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.