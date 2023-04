Haare von der Wäsche entfernen

Waschen oder erst vorbehandeln?

Was hilft am besten bei der Entfernung von Tierhaaren?

Jeder, der eine Katze oder einen Hund hat, kennt das Problem: Haare – immer und überall. Vor allem auf der Kleidung. Doch wie entfernst du sie am besten? Gehen sie alleine mit Waschen heraus oder solltest du doch eine gewisse Vorarbeit leisten? Und was hilft am besten?

Wie kommen die Haare auf die Klamotten?

Fast jede*r kennt den Spruch: Ohne ein paar Katzenhaare ist man nicht richtig angezogen. Und genau da liegt das Problem: Sie sind immer da, überall. Auch ohne direkten Kontakt scheinen sie sich ihren Weg auf deine Klamotten zu suchen. Doch was hilft dagegen? Kannst du es überhaupt verhindern?

Zunächst einmal: Dass dein Vierbeiner Haare verliert, ist normal und auch wichtig. Während wir Menschen im Schnitt rund 200 Haare pro Quadratzentimeter besitzen, haben Hunde zwischen 1.000 und 9.000, Katzen bis zu 25.000 Haare auf der gleichen Fläche, schreibt der mdr. Diese Haare erneuern sich ständig, also fallen immer wieder welche aus. Besonders auffällig ist dies zur Fellwechselzeit. Verhindern kannst du das also nicht. Zwar ist der Haarausfall bei den Rassen unterschiedlich, aber fast immer vorhanden. Hier kann als Vorbeugung nur helfen, das Tier regelmäßig mit dem passenden Hilfsmittel zu bürsten und damit die losen Haare zu entfernen. Allerdings mag nicht jedes Tier diese Behandlung. Aber mit etwas Geduld und "Bestechung" gewöhnen sich die meisten daran. Dennoch wirst du nicht verhindern, dass sich sowohl auf den Möbeln als auch auf deinen Klamotten Tierhaare finden werden.

Es gibt aber einige Möglichkeiten, die Ansammlung von Haaren auf der Kleidung zu minimieren, schreibt tierratgeber.de. Lass deine Sachen zum Beispiel nicht auf dem Boden liegen. Das klingt banal, aber gerade dort sammeln sich neben dem Alltagsstaub sehr viele Haare. Außerdem solltest du deine Wäsche an einem Ort zum Trocknen aufhängen, wo dein Tier nicht hinkommt und sofort nach dem Trocknen einräumen. Damit hast du einige der Probleme ein wenig entschärft und die Ansammlung von Haaren schon etwas reduziert.

Wie entfernt man Haare am besten?

Die Webseite schlimmerkater hat eine Liste der Hilfsmittel zur Tierhaarentfernung erstellt. Am bekanntesten ist wohl die Fusselrolle. Das ist nichts anderes als ein Halter, auf dem eine Rolle mit einer Art Klebeband angebracht wird. Mit dieser rollst du dann über deine Kleidung und die Tierhaare bleiben haften. Sie sind recht effektiv, haben aber den Nachteil, dass du ständig Ersatzrollen kaufen musst und produzieren dementsprechend viel Müll. Alternativ kannst du auch einfach Paketklebeband verwenden. Bei dickeren Stoffen, wie beispielsweise Mänteln, funktioniert auch ein Gummihandschuh. Auch ein rechteckiger Bimsstein kann helfen, allerdings musst du hier aufpassen, dass du keine zu empfindlichen Stoffe damit bearbeitest, die können leiden.

Der Tierratgeber empfiehlt zudem sogenannte selbstreinigende Tierhaarentferner-Bürsten. Diese sind mit einem bestimmten Stoff bezogen, welcher die Haare aufnehmen soll. Zum Reinigen werden sie einfach in den Aufnahmebehälter gesteckt und wieder herausgezogen, die Haare bleiben zurück und können dann einfach im Mülleimer entsorgt werden. Der Vorteil: Du musst keine Rollen nachkaufen und produziert somit auch weniger Müll. Damit kannst du auch das Sofa bearbeiten. Eine effektive Methode ist allerdings der Trockner. Dazu gibst du deine Wäsche vor dem Waschen hinein und lässt ihn einige Minuten auf der kältesten Stufe laufen. Danach kannst du sie waschen, die Haare sind im Flusensieb gelandet. Aber Achtung: Vor der nächsten Benutzung solltest du die Siebe reinigen.

Was wohl nicht wirklich funktioniert, sind zum einen abwaschbare Fusselrollen, schreibt schlimmerkater. Es würden immer Haare zurückbleiben. Auch der Tipp, eine Nylonstrumpfhose mit in die Waschmaschine zu geben, erwies sich hier als nicht wirklich effektiv. Melkfett in der Waschmaschine ist ebenso unsinnig, merkt dazu der tierhaar-ratgeber an. Damit erreichst du nur, dass deine Wäsche nicht richtig sauber wird und deine Waschmaschine Probleme bekommt.

Fazit

Tierhaare sind kein Grund zur Verzweiflung. Sie gehören zwar dazu, du musst aber nicht damit leben, sie überall mit hinzutragen. Regelmäßiges Saugen und das Abbürsten oder Abrollen der Kleidung und Möbel gehören einfach zum Zusammenleben mit deinem Tier dazu. Und auch, wenn es dich manchmal nervt: Ein Blick aus den treuen Augen deines vierbeinigen Freundes lässt dich das schnell wieder vergessen.