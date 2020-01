WhatsApp-Werbung: Facebook legt Pläne auf Eis, Abteilung aufgelöst - Verwirrung, wie es weitergeht

"Facebook" will in diesem Bereich bald zusätzliche Funktionen schaffen, um weitere Anreize für Unternehmen zu setzen, "WhatsApp Business" zu verwenden. Diese "Facebook"-Sparte erlitt im Dezember 2019 einen erheblichen Rückschlag: Zahlreichen Medien wurde verboten massenhafte Nachrichten - sprich: Newsletter - via "WhatsApp" zu verschicken. Das bewog viele Online-Portale und Zeitungen sich aus dem Messenger zurückzuziehen: So auch inFranken.de. Zum Video "WhatsApp: Zu dieser Alternative rät Edward Snowden"