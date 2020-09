PS5 vorbestellen: Das Release-Datum wurde bekannt gegeben

Lange haben die Fans sehnsüchtig gewartet – Endlich ist es soweit. In der vergangen Zeit gab es viele Vermutungen und Spekulationen im Bezug auf das Erscheinungsdatum und den Preis der beliebten Konsole. Doch nun herrscht endlich Klarheit im Bezug auf die PlayStation 5.

Release-Datum der PlayStation 5 steht endlich fest

Der Preis der neuen PS5 wurde von Sony bekannt gegeben

Weitere Spiele für die Konsole wurden vorgestellt

Update, 17.09.2020: Das PS5 Release-Datum ist endlich bekannt - Das müsst Ihr wissen

Sony hat endlich das Release-Datum der PS5 bekannt gegeben und dazu auch noch den Beginn der Vorbesteller-Phase angekündigt. Ab dem 17.09.2020 kann man die PS5 bei ausgewählten Partnern vorbestellen. In Deutschland sind das Amazon, Saturn, Mediamarkt, Expert und Otto. Laut Sony wird die PS5 ab dem 12. November 2020 in sieben Schlüsselmärkten erhältlich sein: den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea. Das Release-Datum für Europa und den Rest der Welt ist auf den 19 November 2020 datiert, also gut eine Woche später. Die PS5 Digital Edition wird für einen empfohlenen Verkaufspreis (UVP) von 399,99 EUR zum Verkauf stehen und die PS5 mit einem Ultra HD Blu-ray-Laufwerk wird bei einer Unverbindlichen Preisempfehlung von 499,99 EUR erhältlich sein. Doch die Vorbestellung der Konsole wurde zum Chaos: Stand heute (17.09.2020) ist die PS5 vorläufig ausverkauft!

Ankündigung für neue PS5-Spiele:

Devil May Cry 5 Special Edition (Capcom)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Five Nights at Freddy’s Security Breach (Steel Wool Studios and ScottGames)

Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)

New God of War title (Santa Monica Studio)



Neben diesen Spielen wird es noch weitere wahre Meilensteine der PlayStation Spiel-Geschichte auf der PS5 geben. Spiele wie Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty Black Ops: Cold War und Demon’s Souls kommen mit der Konsole. PS5-Besitzer mit PS Plus können sogar eine ausgewählte Bibliothek von PS4-Spielen herunterladen und spielen.

Ursprüngliche Meldung: Playstation 5 Konsolen zum Greifen nah - Wann startet die PS5 Vorbestellung?

Nach endlos vielen Gerüchten und vermeintlichen Preisen der Konsole scheint die Vorbesteller-Phase nun endlich konkret zu werden. Schon nachdem das neue Design der Sony Playstation 5 (PS5)-Konsole im Internet Wellen geschlagen hatte, war das Interesse gigantisch groß. Was bereits bestätigt ist: Neben zahlreichen neuen Spielen bekommen nicht nur kommende PS4-Blockbuster eine kostenfreie Version für die PS5 spendiert, sondern auch exklusives Zubehör für die PS5 steht in den Startlöchern.

Bisher konnte die Playstation 5 noch nicht vorbestellt werden. Es gab lediglich einige Einträge auf Otto.de (knapp 1.000. Euro mit einer zwei Terrabyte SSD) oder bei Expert mit einer 800 Gigabyte SSD. Während der Eintrag bei Otto mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur ein Platzhalter war (der Preis für den neuen PS5 Controller "DualSense" war ebenfalls so teuer) könnte der Preis von Expert schon eher der Realität entsprechen. Rund 500 Euro soll das neue Entertainment-System aus dem Hause Sony demnach kosten. Und außerdem wichtig: Im Rahmen der Gamescom "Opening Night" moderiert von Journalist Geoff Keighley, konnte man sich in den USA bereits für eine Vorbestellung auf der offiziellen Playstation-Website anmelden.

PlayStation 5: Amazon twittert Release-Date

Bislang zwar nur in den USA, dennoch ein deutlicher Fingerzeig auf eine nahende Möglichkeit bald selbst die PS5 vorbestellen zu können. Außerdem hat auch Amazon Australien die ersten Vorbestell-Seiten für die Konsole, Zubehör und Spiele online gestellt. Zumindest das Release-Datum scheint indes durchgesickert. Wie mehreren inzwischen wieder gelöschten Tweets von der japanischen Amazon-Seite zu entnehmen war, ist das Release-Datum für sämtliches Zubehör deckungsgleich der 20. November 2020. Da es sich hierbei um einen Freitag handelt, scheint dieses Datum plausibel.

Amazon-Australien hat Pre-Order-Seiten für die PS5, aber auch für das Zubehör sowie erste Spiele online gestellt.

PS5 streng limitiert: Vorbestellungen nur auf Einladung möglich

Noch wurde die Vorbestellung nicht freigeschaltet. Nicht so bei der besonders exquisiten Variante der Playstation 5: Für schlappe 8.000 Pfund, umgerechnet etwa 8.700 Euro, könnt ihr eine vergoldete Playstation 5 schon jetzt vorbestellen.

Auch auf der deutschen Amazon-Seite steht sowohl die PlayStation 5 Konsole, als auch das Zubehör bereits online, kann aber noch nicht bestellt werden. Aktuellen Informationen von Sony zufolge soll pro Kopf nur eine PS5 bestellbar sein. Zudem sollen Playstation 4 Besitzer bei einer Vorbestellung zuerst berücksichtigt werden.

Besonders interessant: Sony hat bekannt gegeben, dass eine Vorbestellung nur auf Einladung möglich ist. Grundvoraussetzung für den Erhalt einer Einladung ist eine Registrierung auf der PS5-Pre-Order-Website. Allerdings ist es bisher nur US-Bürgern mit US-Adresse möglich, sich für eine Vorbestellung anzumelden. Wann und auf welche Weise eine Vorbestellung für Personen außerhalb der USA möglich ist, bleibt abzuwarten.

PS5-Vorbestellung startet womöglich unvermittelt: Microsoft setzt Sony unter Zugzwang

Wie man anhand von den verschiedenen Erscheinungsterminen der Spielehersteller wie Electronic Arts (EA), Activision oder auch Ubisoft ablesen könne, so sei der Vorbestellungszeitraum zum Greifen nahe. Das geht aus den Aussagen von Branchen-Insidern und der Fachpresse hervor. Auch, weil die Konkurrenz-Konsolen von Microsoft, die Xbox Series X und Xbox Series S, schon bei einigen Hardware-Testern in den Redaktionen stehen.

Branchen-Insider David Nolte von der POWmedia schätzt ebenfalls mit einem Release im November. "Sony wird wegen der verfrühten Bekanntgabe von Microsoft nachziehen und die Playstation 5 für 529 Euro mit Laufwerk verkaufen. Die wäre sonst bestimmt für 599 Euro im Handel gelandet", erklärt er auf Nachfrage von inFranken.de. Auch spiele seiner Meinung nach die Bekanntgabe des Preises der neuen Xbox dem Konsolenhersteller Sony in die Karten.

Auf Amazon sind auch Spiele wie Demon's Souls*, Horizon Forbidden West, Spiderman: Miles Morales oder Ratchet & Clank: Rift Apart zu finden und könnten eventuell schon sehr bald vorbestellbar werden. Wirklich schlauer könnten wir bereits ab dem 16. September sein. Dann wird Sony eine eigene Internet-Präsentation abhalten, in deren Verlauf wohl auch der Preis und das Erscheinungsdatum bekannt gegeben werden.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegenzulassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.