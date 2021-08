WhatsApp: Diese Regeln dürfen nicht gebrochen werden - Kontosperrung droht

Regeln für WhatsApp: Das sollten Nutzer wissen

Das sollten Nutzer wissen Viele mögliche Verstöße: Fake News, Beleidigung, Telefonnummer ändern

Sperrung von WhatsApp-Konto möglich

Mehr als 58 Millionen Menschen in Deutschland benutzen täglich den beliebten Messengerdienst WhatsApp. Rein praktisch ist das nachvollziehbar, liefert WhatsApp nicht nur die Möglichkeit Texte schnell auszutauschen, sondern auch Bilder und Videos zu verschicken. Doch welchen Regeln man eigentlich bei der Installation der beliebten App zugestimmt hat, das ist nicht jedem bekannt. Manche davon sind dem Facebook-Unternehmen sogar so wichtig, dass an den Regeln der Account hängt. Sprich: Verstößt man gegen mehrere Regeln, darf WhatsApp den Account, und mit ihm sämtliche Chats, ersatzlos löschen.

Kontosperrung droht: Diese WhatsApp-Regeln darf man nicht brechen

Dieses Recht hat sich WhatsApp in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen festgeschrieben, denen man vor der Nutzung zustimmen muss, meistens in einem großen Text-Wall versteckt. Ist der Account einmal gesperrt, hilft auch neu Installieren nichts, sondern nur eine neue Telefonnummer. Die meisten Verstöße, die zu einer WhatsApp-Konto-Sperre führen können, berufen sich allerdings auf einen höflichen Umgangston oder allgemeine Gesetze. Auch aktuelle Entwicklungen hat die Facebook-Tochter berücksichtigt. Hier die wichtigsten WhatsApp-Regeln im Überblick: