Franken vor 1 Stunde

Soziale Netzwerke

Störungen bei Facebook, Instagram und WhatsApp: Nutzer beschwerten sich europaweit

Die sozialen Medien Facebook, WhatsApp und Instagram waren am Mittwoch, den 30.10.2019 down : Zahlreiche Nutzer meldeten Probleme in den sozialen Netzwerken. Inzwischen sind die Störungen teilweise behoben.